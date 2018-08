Johanna Stolle und Jette Stöver regieren nun den Nachwuchs

Bühren - Auf dem Schützenfest des Schützenvereins Bühren und Umgegend von 1909 hat am Sonnabend der Nachwuchs seine neuen Majestäten ermittelt. Im Kinderkönigsschießen mit dem Lichtpunktgewehr verglichen sich 13 Anwärter. Eines Umschießens bedurfte es nicht. Am Ende jubelte Johanna Stolle (3.v.r.) aus Bühren. Zwar lag Franziska Pleus (4.v.r.) aus Pestrup mit ebenfalls 25 Ringen gleichauf; sie unterlag aber noch der Sperrfrist und wurde daher erste Adjutantin. Als zweiter Adjutant begleitet Henk Plate (2.v.r.) aus Garmhausen, der 22 Ringe schoss, Kinderkönigin Johanna durch die einjährige Regentschaft. Sechs Anwärter wollten Schülerkönig werden. Als neue Majestät behauptete sich im Luftgewehrschießen Jette Stöver (3.v.l.) aus Bühren mit 27 Ringen. Ihre erste Adjutantin Nane-Sophie Rüdebusch (2.v.l.) und ihre zweite Adjutantin Mirja Stöver (5.v.l. – rechts neben Fahnenträger Stefan Dasenbrock) schossen jeweils 22 Ringe. Beide wohnen ebenfalls in Bühren. Am Plakettenschießen für jedermann nahmen unterdessen 15 Interessierte teil. Hier belegten Franziska Pleus (29 Ringe), Jana Helms (27) und Tjark Plate (26) die Ränge eins bis drei. Unser Foto entstand am Samstagabend nach der Proklamation durch Vereinschef Wolfgang Helms (links) und den zweiten Vorsitzenden Ralf Stöver (rechts). - Foto: Ina Rüdebusch