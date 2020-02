Jetzt schon fünf Einbrüche in der Wiekau

In der Wiekau kommt es derzeit vermehrt zu Einbrüchen. Foto: dr

Wildeshausen – Zu einer ungewöhnlichen Häufung von Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser ist es in den vergangenen drei Wochen in Wildeshausen gekommen. Fünf von sechs Taten fallen in das Gebiet Glane sowie Wiekau – einem Bereich mit freistehenden Gebäuden auf dicht bewachsenen großen Grundstücken. Ideale Voraussetzungen also für Einbrecher, sich im Schutz der Dunkelheit und hinter Bäumen und Sträuchern an Fenstern und Türen zu betätigen.

Die bislang letzte Meldung der Polizei vom Sonnabend betrifft ein Einfamilienhaus am Oldenburger Weg im Bereich Große Wiekau. Dort sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 8 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, nach Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in ein Haus eingedrungen. Die Räume wurden durchsucht und Schmuck und Bargeld entwendet.

Schmuck, Bargeld und Jagdzubehör gestohlen

Nicht weit davon entfernt liegt ein Einfamilienhaus, das nach Polizeiangaben ebenfalls am Donnerstag in der Zeit von 14.15 bis 19.40 Uhr von Einbrechern aufgesucht wurde. Sie verschafften sich Zutritt über eine rückwärtig gelegene Terrassentür und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Wie bereits berichtet, stahlen die Unbekannten Schmuck, Bargeld und Jagdzubehör.

Zwei bis drei Wochen zuvor drangen laut Polizeibericht schon einmal Täter in ein Wohnhaus an der Oldenburger Straße ein. Sie hebelten zwischen dem 10. und dem 16. Januar ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

Nächster Tatort praktisch um die Ecke

Nur wenige Hundert Meter von diesen Tatorten liegt ein Haus, in das Einbrecher am 21. Januar in der Zeit von 16.15 bis 19.10 Uhr wiederum durch Aufhebeln eines Fensters eindrangen. Laut Polizei wurden Schmuck und Uhren gestohlen. Die Täter wurden vermutlich von der Hausbewohnerin gestört und flüchteten unerkannt.

Ungefähr in der Mitte zwischen dem Oldenburger Weg sowie der Schaftrifft liegt ein Einfamilienhaus, das am 10. Januar am frühen Abend heimgesucht wurde. Die Täter hebelten auch hier ein Fenster auf und durchsuchten das Erdgeschoss. Offenbar wurden sie gestört und flüchteten.

23 Einbrüche im Jahr 2019 in Wildeshausen

Sechs Einbrüche in einem Monat sind für Wildeshausen ungewöhnlich. Nach Angaben der Polizeipressesprecherin Daniela Seeger gab es im gesamten vergangenen Jahr in der Kreisstadt 23 Einbrüche in Wohnhäuser. Im Jahr 2018 registrierte die Polizei nur 18 Einbrüche, und im Jahr 2017 waren es 32. dr