Versaut, versauter, Brummkreiselverein

Witze in Wildeshausen

+ © bor Lustiges Rechteck: Gut 40 Mitglieder des Vereins versammelten sich in der „Gildestube“. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Erst Gedenken an den verstorbenen Heinrich Boning, dann jede Menge Witze unterhalb der Gürtellinie: Der Brummkreiselverein hat wieder getagt.

Wildeshausen – Versaute Zoten, Witze, die sehr, sehr weit unter die Gürtellinie gehen, sowie Scherze über alles und jeden: Dafür ist der Brummkreiselverein in Wildeshausen bekannt, dessen Sitzung am Pfingstmontag allerdings ernster als sonst begann. Joachim Ebenthal bat die gut 40 Mitglieder in der „Gildestube“, sich von ihren Sitzen zu erheben. Es sollte eine Schweigeminute für den im April verstorbenen Heinrich Boning, ein Gründungsmitglied des Vereins, geben. Kaum standen alle, unterbrach Ebenthal die Stille: „Heini hätte jetzt gesagt: Das reicht. Wir haben doch so viele Fußkranke.“

Die Traurigkeit über den Verlust eines langjährigen Freundes war einigen Mitgliedern anzumerken. Sie würdigten Boning, indem sie die Tradition des „Brummkreisels“ fortsetzten, der 1964 gegründet worden war. Zufällig hatten sich damals ein paar Gildebrüder, unter anderem Boning, im Lindenhof an der Huntestraße getroffen. Später wurden daraus regelmäßige Veranstaltungen am Mittwoch nach Pfingsten. Schon vergangenes Jahr schwenkten die Mitglieder auf den Pfingstmontag um, was allen so gut gefiel, dass der Termin auch beibehalten wird.

Bei Ehepaaren darf immer nur einer Mitglied sein

Ebenfalls beibehalten werden die Regeln. So darf bei Ehepaaren immer nur ein Mitglied im Brummkreiselverein sein. Warum das keine schlechte Idee ist, zeigte sich an den zahlreichen Witzen, die spontan und im Wechsel vorgetragen wurden. Dabei spielte das Thema Geschlechtsverkehr eine herausragende Rolle.

„Was ist die häufigste Sexstellung?“, wollte jemand wissen. „Der Mann liegt auf dem Rücken. Oben liegt keiner“, erntete er zahlreiche Lacher. Ein anderer berichtete von einem Paar, das in einem Restaurant zu Abend aß. Der Mann habe die hübsche Kellnerin die ganze Zeit angehimmelt – sehr zum Ärger seiner Gattin, die ihn daraufhin fragte, ob er seiner Angebeteten denn schon von seinen Erektionsproblemen berichtet habe. „Darf ich vorstellen, das ist Gisela, mein Erektionsproblem“, habe der Mann dann das nächste Mal gesagt, als die Kellnerin am Tisch vorbeikam.

Gisela war ein gutes Stichwort, denn der nächste „Brummkreisler“ berichtete von einer Flugzeugentführung. „Es tut mir leid, aber unsere Forderungen wurden abgelehnt. Wir müssen jetzt anfangen, die Passagiere zu erschießen“, habe sich ein Entführer an die Fluggäste gewandt. „Wie heißen Sie denn?“, wollte er von der Frau in der ersten Reihe, nämlich Gisela, wissen. Das sei ja der Name seiner Mutter, nein, da könne er sie nicht erschießen, wandte sich der Entführer an den Mann in der ersten Reihe. „Ich heiße Klaus“, sagte dieser. „Aber meine Freunde nennen mich Gisela.“

Ebenfalls beliebt waren Witze über den Himmel, zum Beispiel über drei junge Männer aus Frankreich, Italien und Deutschland, die sich unverhofft an der Himmelspforte einfanden. Er habe beim Pilzesammeln wohl ein giftiges Exemplar gefunden und dann auch verspeist, ärgerte sich der Franzose. Der Italiener schilderte wiederum eine heiße Nacht mit seiner Affäre, die vom Ehemann gestört worden sei. „Der hat gleich geschossen“, beklagte sich der Südländer.

Der Deutsche hörte interessiert zu, sah sich dann allerdings den fragenden Blicken der beiden anderen gegenüber. Die Antwort „Ich hatte Vorfahrt“ sorgte wieder für viel Heiterkeit. Und so ging es noch eine ganze Weile weiter beim lustigen Brummkreiselverein.