Jahrzehntelang Erzieherin in Wildeshausen: Gesa Wichmann geht in Rente

Nach mehr als 40 Jahren

+ © bor Erzieherin Gesa Wichmann inmitten der Kinder, die sie sicherlich am meisten vermissen wird. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Jahrzehntelang hat Gesa Wichmann als Erzieherin und Kindergarten-Leiterin in Wildeshausen gearbeitet. Freitag war ihr letzter Arbeitstag.

Wildeshausen – „Ciao, es war schön“: Mit diesem und einigen anderen Liedern verabschiedeten die Kinder, Eltern und Erzieher der Kita „Sternschnuppe“ an der Heidloge in Wildeshausen am Freitagvormittag Gesa Wichmann in den Ruhestand. Die Erzieherin hat mehr als 40 Jahre in verschiedenen Einrichtungen in der Kreisstadt gearbeitet. Unter anderem hatte sie rund 25 Jahre die „Schatzinsel“ geleitet.

Wie es bei Abschiedsfeiern so ist, wurde nicht mit lobenden Worten gespart. Dass sie von Herzen kamen, war an den Tränen zu merken. So manche Erzieherin aus alten Tagen der „Schatzinsel“ oder auch jetzt aus der „Sternschnuppe“ bekam feuchte Augen während der rund einstündigen Feier. „Du hast Kinder als eigenständige Menschen gesehen und sie immer ermutigt“, betonte Erzieherin Nadine Schröder. Und Wichmann habe „immer neuen Mut geschöpft. Es war dir wichtig, bis zum letzten Tag da zu sein.“ Dabei habe es durchaus schwere Zeiten gegeben.

1979 Ausbildung beendet

Letzteres klang immer wieder durch. Wichmann musste viel Aufbauarbeit leisten, hatte auch mal mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und stand mit dem nahezu ständigen Personalmangel oft vor großen Herausforderungen. Die 64-Jährige kommt aus der Gemeinde Dötlingen und begann als 16-Jährige eine Ausbildung zur Erzieherin. Sie verbrachte ihr Vorpraktikum im Stadtkindergarten in Wildeshausen und absolvierte schließlich ihr Anerkennungsjahr im evangelischen Kindergarten Neerstedt. Ihre erste Stelle als ausgelernte Kraft trat Wichmann 1979 im Stadtkindergarten Wildeshausen an. 1984 wechselte sie zur Kirche und betreute den evangelischen Kindergarten an der Neuen Straße, der später zur „Schatzinsel“ wurde. Bis 2009 leitete sie die Einrichtung und widmete sich dann für ein paar Jahre der Sprachförderung. Seit 2012 war sie als Gruppenleiterin in der „Sternschnuppe“ tätig.

Karen Mellmann, die Wichmann als Leiterin der „Schatzinsel“ nachfolgte, lobte: „Du hast die Einrichtung mitentworfen und gestaltet. Es ist eine wunderbare Kita geworden.“ Pastorin Beatrix Konukiewitz überbrachte die Grüße der Kirchengemeinde. Das Erziehungsprinzip Wichmanns, Kinder zu ermutigen, entspreche dem Ideal der Kirche, sagte sie. „Es geht darum, Menschen zu stärken und sie nicht klein zu machen.“ Trotz der manchmal schwierigen Zeit im Beruf sei die langjährige Erzieherin immer offen und bereit für Neues geblieben, lobte Konukiewitz.

+ Aktuelle und ehemalige Kollegen sangen für die scheidende Erzieherin. © bor

Wichmann reagierte etwas überwältigt auf die lieben Worte und vielen Geschenke der Kinder, Eltern und Kollegen. Viele ältere Erzieherinnen waren zur Abschiedsfeier gekommen. Die Kinder hatten eine Schürze und ein Vogelhaus vorbereitet, von den Erwachsenen gab es Kochbücher, Kräuter, Karten und viele weitere kleine Präsente.

Am meisten werde sie die Kinder vermissen, sagte Wichmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Den Mädchen und Jungen gab sie, gewissermaßen als letzten Rat, mit auf den Weg: „Alle Probleme lassen sich mit Reden lösen. Und ihr könnt euch immer Hilfe holen.“

Und wie geht es nun für die Ruheständlerin weiter? Idealerweise mit Bewegung. Sie habe sich für einen Sportkurs angemeldet, verriet Wichmann. Ansonsten wird sie sicherlich viel Zeit in der Küche verbringen, aber auch auf Reisen gehen, bevorzugt nach Italien, wo ein Enkelkind lebt. Aber die 64-Jährige, die in Oldenburg lebt, wird wohl nicht das letzte Mal in der „Sternschnuppe“ gewesen sein. Viele Kolleginnen sagten, sie würden sich über einen Besuch der Rentnerin freuen.