Tanzen zu den Hits der 1980er und 90er-Jahre in der Gildestube"

Von: Dierk Rohdenburg

Es wurde viel getanzt bei der Party in der Gildestube. © Gildestube

Wildeshausen – Richtig voll wurde es am Samstag bei der 80er- und 90er-Jahre-Party in der „Gildestube“ in Wildeshausen.

Auf vielfachen Wunsch hatten die Betreiber die Veranstaltung organisiert und feierten mit den Gästen bis um kurz vor 4 Uhr am Sonntagmorgen. Die Musik kam von DJ Marc. Nach dem großen Erfolg soll es schon bald eine Neuauflage geben, so die Inhaber.

„Wir haben um 20 Uhr die Kasse geöffnet“, berichtete Holger Munke von der „Gildestube“. „Um 22 Uhr war der Laden richtig voll.“

Die Leute hätten sich gefreut, endlich mal wieder ausgelassen tanzen zu können. Das hatte sicherlich auch mit der Corona-Zeit zu tun. „Aber viele haben mir auch gesagt, dass es für ihre Altersgruppe nicht mehr so viele Angebote gibt, wo sie hingehen können“, so Munke, der das Alter der meisten Besucher auf 28 bis 65 Jahre schätzte. „Es sind Leute aus dem gesamten Umland gekommen“, freute er sich. „Sogar aus Verden waren Gäste da. Die hatten irgendwie davon erfahren, dass hier Party ist..“

Munke konnte das so genau sagen, weil er immer wieder unten bei der Bänderausgabe war und erfuhr, woher die Gäste angereist waren.

Auffällig war laut seiner Auskunft, dass die Tanzfläche gleich vom ersten Lied an voll war und eigentlich nie mal eine Flaute war. „Die Leute wollten dann gar nicht mehr aufhören“, berichtete er. Er musste ihnen versprechen, dass es schon bald eine Neuauflage der Party geben soll.

Die Begeisterung über die Party zeigte sich am Sonntag auch in den sozialen Netzwerken. „War mega-geil“, hieß es dort. Oder: „Hat richtig Spaß gemacht". Ein Ansporn für die Veranstalter, schon bald eine weitere Party mit Musik von Neuer Deutscher Welle und anderen Hits einzuplanen.

Wichtig dann auch: Cocktails gehen besonders gut. Aperol-Spritz war eins der meistbestellten Getränke, berichtete Munke am Sonntag.