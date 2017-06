„50 Jahre Leidenschaft für Kartoffelgenuss“

Mit etwa 700 Mitarbeitern an den beiden Produktionsstandorten Aldrup in Niedersachsen und Oschersleben in Sachsen-Anhalt verarbeitet das Familienunternehmen Agrarfrost jährlich rund 500.000 Tonnen heimische Kartoffeln.

Aldrup - Agrarfrost, Deutschlands großer Produzent nachhaltig hergestellter Kartoffel-Tiefkühlprodukte aus Aldrup, hat im Jahr seines 50-jährigen Bestehens allen Grund zu feiern. Denn die jüngsten Absatzzahlen mit einem deutlich zweistelligen Plus von 13 Prozent in der Mengenentwicklung bestätigen dem Aldruper Familienunternehmen eine hervorragende Markenentwicklung. Damit setzt Agrarfrost den Positivtrend der vergangenen Jahre fort – schon seit 2015 lag Agrarfrost mit seinen Marken im Mengenwachstum deutlich über der Entwicklung des Marktes.

„Mit dem Relaunch der Marke Agrarfrost vor rund zwei Jahren haben wir eine sehr gute Basis für die aktuelle Entwicklung geschaffen. Dies hat sich schnell in den Abverkaufszahlen bemerkbar gemacht. Ein weiterer Erfolgsbaustein ist die kontinuierliche mediale Unterstützung der Marke, die wir als einer der wenigen Hersteller in unserem Segment betreiben“, erklärt Marketingleiter Jörg Blanke das Markenwachstum.

Agrarfrost ist mit Fritteusen-Pommes Frites und Kartoffelpuffern Marken-Marktführer und konnte mit erfolgreichen Innovationen punkten. Die Crazy Frites und Griddies waren mit einem Plus von 80 Prozent die erfolgreichste Neueinführung seit Jahren. Auch das Auslandsgeschäft des Unternehmens trägt zur positiven Markenentwicklung bei.

Ansporn für die kommenden 50 Jahre

„Das Jubiläum macht dieses Jahr für uns ganz besonders. Es dokumentiert eindrucksvoll, dass wir als deutsches Unternehmen unsere Erfahrung und Know-how im Bereich der Kartoffel-Tiefkühl-Produkte über ein halbes Jahrhundert miteinbringen und das Marktsegment erfolgreich mitgestalten konnten. Gleichzeitig ist es Ansporn, auch in den kommenden 50 Jahren an dieser Erfolgsgeschichte weiterzuarbeiten und den Markt mit immer wieder neuen Innovationen zu bereichern“, so Agrarfrost Geschäftsführer Manfred Wulf.

Auch die Verbraucher sollen am Marken-Geburtstag teilhaben und können sich ab Juli über eine groß angelegte POS-Aktion freuen. Unter dem Motto „50 Jahre Leidenschaft für Kartoffelgenuss“ werden 555 „goldene Kartoffeln“ und weitere Gewinne im Gesamtwert von fünf Millionen Euro verlost.

Der Pioniergeist von Reinhold Stöver war das Fundament des traditionsreichen Familienunternehmens: Mit gerade einmal 23 Jahren übernahm der Landwirt Anfang der 1960er-Jahre den elterlichen Bauernhof in Aldrup. Um sich über den Anbau von Kartoffeln zu informieren, machte er eine Reise in die USA. Dort wurde er auf die French fries (Pommes Frites) aufmerksam. Zurück in Deutschland verkaufte er seine Milchkühe, um vom Erlös eine gebrauchte Maschine zur Herstellung von Pommes Frites anzuschaffen.

Produktion startete in Bauernhaus-Diele

1967, mit gerade einmal 29 Jahren, startete Stöver in einer Diele des elterlichen Bauernhauses mit fünf Mitarbeitern die Produktion. Mit diesem Pioniergeist legte er den Grundstein für die erfolgreiche Firmengeschichte von Agrarfrost. Im Gründungsjahr verarbeiteten diese fünf Mitarbeiter sage und schreibe 600 Tonnen Kartoffeln und erwirtschafteten damit einen Umsatz von 200.000 Mark. Schnell wurde die Produktion mit großen Investitionen ausgebaut und der Direktvertrieb nach und nach aufgebaut. Schließlich konnte 1984 die größte Schnellrestaurantkette der Welt, McDonald‘s, als Großabnehmer gewonnen und bis heute gehalten werden. Heute, 50 Jahre später, zählt das Familienunternehmen zu Deutschlands größten Kartoffelveredlern.