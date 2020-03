Jäger erlegen erstmals Marderhunde und einen Waschbären

Hegeringleiter Willi Möser: „Diese beiden Wildarten sind hier bisher nicht aufgetaucht“

+ Langjährige Treue: Hegeringleiter Willi Möser (links) und Kreisjägermeister Friedrich Hollmann (3. von rechts) mit den Geehrten Hermann Petermann, Hans Drunkenmölle, Claus Dieter Kosten, Hermann Bergfeld, Jürgen Westphale, Heiko Wittrock und Udo Apeler (von links). Foto: Hansemann

Düngstrup – Die Jäger des Hegerings Wildeshausen mussten sich im vergangenen Jahr mit invasiven Arten herumschlagen. Sie brachten 168 Nutria zur Strecke – das bedeutet eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. „Ich weiß nicht, wie das bei dieser Art, die sehr agil in der Fortpflanzung ist, weitergehen wird“, gestand Hegeringleiter Willi Möser bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend bei „Schönherr“ in Düngstrup. Die Nutria würden Schäden an Uferbefestigungen, Deichen und landwirtschaftlichen Flächen, die an Gewässer grenzen, anrichten.