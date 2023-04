Studentinnen befragen Wildeshauser zur Innenstadt: Kritik an Spielplatz und Verkehr

Von: Dierk Rohdenburg

Befragten die Wildeshauser Bürger: Tamara Pfaff, Leandra Winter, Vilena Stol, Hanna Ernstorfer und Professor Volker Katthagen (v.l.). © dr

Vier Studentinnen der Jade-Hochschule wollten am Montag in Wildeshausen von den Bürgern erfahren, was sie von ihrer Herimatstadt halten. Dabei gab es interessante Antworten.

Wildeshausen – In Wildeshausen wird viel über die Innenstadt, den Verkehr, Park- und Spielplätze diskutiert. Diese Erfahrung haben Vilena Stol, Tamara Pfaff, Leandra Winter und Hanna Ernstorfer, Architekturstudentinnen an der Jade-Hochschule in Oldenburg, am Montag mit ihrem Professor Volker Katthagen gemacht. Sie beschäftigen sich derzeit im Rahmen ihres Masterstudienganges im Modul „Freiraumplanung“ mit Perspektiven für die Kreisstadt und hatten zwei Info-Tische auf dem Marktplatz und später wegen des Regens im Rathaus aufgebaut, um Bürgermeinungen zu erfragen.

Unter anderem wegen des Aufrufs in unserer Zeitung steuerten einige Wildeshauser gezielt den Stand der jungen Menschen an. „Die Resonanz war überraschend gut“, freuten sich die Studentinnen. Und als eine erste Bilanz stellten sie fest: „Es gibt viele Bürger, die sehr zufrieden sind mit Wildeshausen.“ Das habe man bei der Gesamtbewertung auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent zum Ausdruck bringen können.

Fragebögen werden bis Juni ausgewertet

Die angehenden Architektinnen wollten von den Bürgern wissen, wie oft sie die Innenstadt besuchen, mit welchem Fortbewegungsmittel sie kommen und welche Angebote sowie Möglichkeiten in der Innenstadt als attraktiv empfunden werden. Zudem wollten die Frauen erfahren, welche Gemeinschaftsplätze genutzt werden, ob es genügend Sitzplätze, Outdoor-Spielmöglichkeiten und Grünflächen gibt. „Wie wird die Geschichte Wildeshausens in der Stadt für Sie erfahrbar?“ und „Was vermissen Sie in Wildeshausen?“ waren weitere Fragen.

Die rund 50 eingesammelten Fragebögen sind noch nicht ausgewertet. Die Studentinnen haben jedoch mit Aufkleberpunkten auf einer Innenstadtkarte festhalten lassen, wo Problemzonen liegen. „Die meisten Punkte haben wir auf dem geplanten Spielplatz auf der Burgwiese“, stellte Stol fest. „Viele Leute kritisieren das Projekt massiv.“ Weitere Kritikpunkte gab es an der Verkehrssituation auf der Huntestraße. Das fand Professor Katthagen sehr interessant. „In vielen Städten wird über ,Share Space‘ diskutiert, wo die Verkehrsteilnehmer die gleichen Rechte haben und aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Hier scheint es dagegen große Schwierigkeiten zwischen den Verkehrsteilnehmern zu geben.“

Zu wenig Parkflächen kritisiert

Begleitend zur aktuellen Diskussion über die Innenstadtgestaltung monierten einige Bürger nach Angaben der Studentinnen, dass es zu wenig Parkflächen gibt. Andere Bürger möchten den motorisierten Verkehr gerne aus der Innenstadt heraushalten. Kritik habe es auch an den unansehnlichen Stadttoren gegeben.

Die Frauen hatten im Vorfeld Vorschläge erarbeitet, wie die Innenstadt attraktiver werden könnte. Hier empfahlen sie unter anderem, den Stadtwall aufzuwerten und einen Rundgang anzulegen. Sie schlugen vor, die Bereiche der Stadttore zu verbessern und Erlebnispfade am Wall anzulegen.

In den nächsten Wochen werten neun Projektgruppen die Ergebnisse der Befragung aus und entwickeln weitere Ideen. Diese sollen am 3. Juli im Rahmen einer öffentlichen Präsentation der Stadt vorgestellt werden.