Jade-Hochschüler befragen Bürger zur Zukunft der Wildeshauser Innenstadt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Innenstadt Wildeshausen: Was dort machbar ist, wollen die Studenten erfragen. © Jade-Hochschule

Wildeshausen – 20 Studenten der Jade-Hochschule in Oldenburg möchten am Montag, 24. April, von 10 bis 17 Uhr in der Wildeshauser Innenstadt von den Bürgern wissen, welche Defizite und Verbesserungspotenziale sie in ihrer Heimatstadt sehen.

Deshalb laden sie zur Teilnahme an einer unverbindlichen Befragung auf dem Marktplatz ein. Die Studenten forschen im Rahmen des Masterstudienganges Architektur im Modul „Freiraumplanung“ zur Zukunft der Innenstadt in Wildeshausen. Unter der Leitung von Professor Volker Katthagen wollen sie von möglichst vielen Wildeshausern erfahren, was sie in der Stadt vermissen, was erhaltenswert ist und was stört.

Die 20 Studenten haben sich bereits im Vorfeld bei einem Stadtrundgang mit den Gegebenheiten vertraut gemacht. Sie interessieren sich unter anderem für die Themen Verkehrsentwicklung, Gestaltung und Image der Kreisstadt. Dazu haben sie sich auch mit dem Entwicklungskonzept von „Wildeshausen 2030plus“ beschäftigt.

Insgesamt neun Teams beleuchten in den nächsten Wochen verschiedene Aspekt der Stadtentwicklung und ihrer Perspektiven. Ziel ist, die Arbeit bis Ende Juni fertigzustellen. Die Ergebnisse sollen auch der Stadt zur Verfügung gestellt werden.