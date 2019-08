Mit IPad-Klassen ganz vorne dabei: Berufliches Gymnasium stattet Schüler mit Tablets aus

Wiesenhof sponsert

+ © Rohdenburg Sponsoring für IPad-Klassen: Gymnasiumsleiterin Wibke Engelmann, Bereichsleiter Ralf Röhl, Heinrich Dröge (Wiesenhof), Norbert Deeken (Geestland), Melanie Pohlig-Thomsen (Wiesenhof), BBS-Leiter Jens Haar und Fördervereinsvorsitzender Hermann Petermann mit Schülern des Gymnasiums (v.l.). © Rohdenburg

Das Berufliche Gymnasium des Landkreises Oldenburg in Wildeshausen ist Vorreiter in Niedersachsen. Das nicht nur, was die exzellente Zusammenarbeit mit regionalen Wirtschaftsunternehmen und die Arbeit als Botschafterschule der Europäischen Union betrifft.