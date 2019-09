Inzwischen nicht mehr wegzudenken

Jugendfeuerwehr Wildeshausen feiert ihre Gründung vor 25 Jahren

+ Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren sammelten sich vor der Wanderung. Foto: hri

Wildeshausen - Von Holger Rinne. 50 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Wildeshausen haben in den vergangenen 25 Jahren den Sprung in die aktive Gruppe geschafft, davon leisten 36 Feuerwehrleute heute noch ihren Dienst bei den ehrenamtlichen Brandschützern Wildeshausens. Diese beeindruckenden Zahlen präsentierte am Sonnabend Stadtjugendfeuerwehrwart Simon Schmidt in seiner Ansprache zum 25-jährigen Bestehen der Abteilung. Schmidt begrüßte zu Beginn seiner Rede Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski. Die befreundeten Jugendfeuerwehren aus Großenkneten, Neerstedt, Harpstedt, Colnrade, Kirch- und Klosterseelte feierten ebenfalls mit ihren Kameraden aus der Kreisstadt.