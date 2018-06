Investor plant 45 Grundstücke neben Spascher Sand Resort

Ausschuss billigt Antrag auf Bebauungsplanänderung / Kleinere Areale vorgesehen

+ Im Spascher Sand Resort entsteht seit Jahren eine Siedlung mit luxuriösen Häusern. In der Nachbarschaft soll nun kleinteiliger geplant und gebaut werden. - Foto: dr

Wildeshausen - Der Bebauungsplan Stadtfelde, der das Spascher Sand Resort beinhaltet, soll in einem beschleunigten Verfahren so geändert werden, dass zukünftig auf ehemaligen Mischgebietsflächen insgesamt 45 Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser in einem allgemeinen Wohngebiet entstehen können. Das empfahl der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am Donnerstagabend.