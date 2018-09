Investor: Firmenansiedlung bringt 150 neue Arbeitsplätze

Mietvertrag für Wildeshausen-West

+ © Fischer Auf dem Autohof in Nähe der Abfahrt Wildeshausen-West sollen 100 Stellplätze für Lastwagen gebaut werden. © Fischer

Wildeshausen - Investor Harro Taube aus Cadenberge hat am Dienstag in nicht öffentlicher Sitzung den Wildeshauser Stadtrat darüber informiert, was er auf dem Areal des geplanten Industriegebietes Wildeshausen-West entwickeln möchte. „Ich gehe davon aus, dass die Flächennutzungsplanänderung von der Mehrheit des Rates in die Wege geleitet wird“, zog er gegenüber unserer Zeitung eine positive Bilanz des Gespräches.