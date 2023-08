„Mit wenig Investitionen viel erreichen“

Von: Ove Bornholt

Neue Gasheizung oder Hybridlösung? Auf diese und andere Fragen geht Uwe Leinemann in seinem Vortrag ein. © dpa

Uwe Leinemann hält in Wildeshausen einen Vortrag übers Stromsparen und das Energiegesetz. Mit wenig Investitionen lässt sich viel erreichen, ist er sich sicher.

Wildeshausen – Wie spare ich am besten Energie? Welche Investitionen machen für Immobilienbesitzer Sinn? Und was für Folgen hat das neue Energiegesetz? Antworten auf diese Fragen will Uwe Leinemann morgen ab 18 Uhr beim Vortrag „Energie sparen“ im Stadthaus Wildeshausen geben. Im Interview verrät der 79-Jährige vorab ein paar Tipps, um im Haushalt weniger Strom und Gas zu verbrauchen, und erklärt, welche Vorteile die letzte Überarbeitung des neuen Energiegesetzes ergeben hat. Die Fragen stellte Redakteur Ove Bornholt.

Herr Leinemann, was für Alltagstipps haben Sie denn, damit ich weniger Strom im Haushalt verbrauche?

Einige Teilnehmer werden wahrscheinlich sagen, dass sie einen Teil meiner Vorschläge schon gehört haben, aber für viele ist bestimmt noch etwas dabei. Zum Beispiel lässt sich durch den Einsatz von LED statt normaler Glühlampen sofort etwas einsparen. Oder: Eine Waschmaschine frisst bei 60 Grad so viel wie drei Waschgänge mit 30 Grad. Dabei reinigen heutige Waschmittel im Grunde auch bei 30 Grad hygienisch sauber. Oder man stellt die Kühlschrank-Temperatur auf 7 Grad und packt dann entsprechend die Lebensmittel um. Also, dass Wurst und Fisch direkt über dem Gemüsefach liegen. Das sind alles wenig bis gar keine Investitionen, mit denen man aber viel erreichen kann.

Im zweiten Teil Ihres Vortrages wird es um Gebäude gehen.

Ja, vornehmlich um Investitionen. Da geht es darum: Welche Maßnahme ist wann sinnvoll? Auch unter dem Gesichtspunkt der Amortisation. Um mal ein krasses Beispiel zu nennen: Ein 90-jähriger Hausbesitzer kann mit einem Ausgleich der Anschaffungskosten in den kommenden 25 Jahren nicht viel anfangen.

Sie werden sicherlich auch auf Möglichkeiten, selbst Energie zu erzeugen, eingehen.

Die Balkon-Fotovoltaik-Anlage mit 600 Watt ist ja beliebt. Und in dem Thema ist auch Bewegung. Es wird erwogen, die Maximalleistung auf 800 Watt zu erhöhen, wie es in ganz Europa der Fall ist. Auf diesem Wege wird die Investition relativ schnell amortisiert. Das werde ich auch vorrechnen.

Uwe Leinemann © Musikkorps

Viele Eigenheimbesitzer treibt das neue Energiegesetz um.

Es gibt da einige sinnvolle Investitionen, die sich auch recht schnell bezahlt machen. Zum Beispiel ist nach der letzten Überarbeitung auch eine Hybrid-Heizung möglich.

Wie würde diese Hybrid-Heizung denn funktionieren?

Wer eine normale Gasheizung hat, kann zusätzlich eine Wärmepumpe installieren. In Kombination mit einer Fotovoltaik-Anlage wäre das mit den angekündigten Zuschüssen günstiger, als eine neue Gasheizung einzubauen. Denn man muss davon ausgehen, dass der Gaspreis in den kommenden Jahren steigen wird. Schließlich endet die Preisdeckelung schon zum Ende des Jahres oder, wie jetzt diskutiert wird, im März 2024. Und die ausgesetzte CO 2 -Bepreisung greift auch wieder. Viele, die sich jetzt schnell eine Gasheizung haben einbauen lassen, werden sich deswegen noch ärgern.

Vortrag

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Der Vortrag findet in Raum 104 des Stadthauses statt. Veranstalter ist der Seniorenbeirat der Stadt. Das Angebot richtet sich aber an alle Altersklassen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos unter Tel. 04431/7484171.