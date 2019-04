Per Internet zum Wohnpartner

Start-Up aus Wildeshausen kümmert sich zunächst um den Großraum Bremen

+ Die „misambo“-Gründer Steffen Maurer (links), Sarah Pahl und Frank Stelter (rechts) gemeinsam mit Ideen-Unterstützer Henning Scherf. Foto: Agentur

Wildeshausen – Partnerbörsen gibt es im Internet mittlerweile wie Sand am Meer. Der Wildeshauser Frank Stelter hat zusammen mit Frank Maurer aus Hamburg nun ein Wohnpartner-Portal mit Namen „misambo“gegründet, das Menschen zueinanderführen soll, die gemeinsam ein Haus oder eine Wohnung nutzen. Die beiden haben in dem ehemaligen Bremer Bürgermeister Henning Scherf einen prominenten Unterstützer gefunden. Das Portal, das seinen Firmensitz in der Kreisstadt hat, richtet sich zunächst an Menschen, die im Großraum Bremen leben. Es soll aber nach Möglichkeit schnell in ganz Deutschland präsent sein. „Wir entscheiden uns aufgrund der Erfahrungen in der Region, wie wir weiter vorgehen wollen“, so Stelter.