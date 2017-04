Interessengemeinschaft will Padweg erhalten

Wildeshausen - Viele Jahre lang hat sich die Interessengemeinschaft (IG) Lebenswerte Wohngebiete in Wildeshausen um Annegret und Leo Kurth kaum zu Wort gemeldet. Nun aber macht sie mit drastischen Formulierungen gegen Pläne mobil, eventuell den Grüngürtel an der Abbruchkante der Hunte zuwachsen zu lassen. Kurths sprechen von einem „Frontalangriff auf ein landschaftlich schönes Stück unseres Luftkurortes“ von „einer Gruppe finanzstarker Wildeshauser“, die den fünf Meter breiten Streifen kaufen wollten.

Die IG erinnert daran, dass für den Bereich im Bebauungsplan ein Pflanzgebot angeordnet wurde, damit die Neubauten nicht zu sehr in die Landschaft wirken. Regelmäßig habe die Stadt den Weg an der Abbruchkante geschlegelt. „Ein Padweg, deutliches Zeichen für ein Bürgerinteresse an dieser Lage, konnte sich bilden“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Zuletzt aber ließ man städtischerseits ein Stück nahe der Eichendorffstraße zuwuchern, vermutlich geplant und unterstützt von den Anliegern. Bewusst abgesägtes Buschwerk sperrt zusätzlich den Padweg“, führen Kurths aus. Gleichzeitig sei versucht worden, den verbliebenen Grüngürtel zu kaufen. „Das Pflanzgebot gilt nach wie vor“, betont die IG. Deshalb werde man den Padweg an der Abbruchkante thematisieren. „Wo Wildeshausen besonders schön ist, das müssen auch künftig alle Bürger der Stadt erleben dürfen“, fordert die IG.

Die derzeitige Beschlusslage in den politischen Gremien der Stadt sieht vor, mit den Anwohner zu sprechen, um Lösungen zu finden, wie der Streit um die Nutzung des Pfades beigelegt werden kann.