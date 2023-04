Interessengemeinschaft „Naherholungsgebiet Himmelsthür“ kritisiert Form der Bürgerbefragung

+ © IG Die Interessengemeinschaft kritisiert die Form der Bürgerbefragung. © IG

Wildeshausen – Die Interessengemeinschaft (IG) „Naherholungsgebiet Himmelsthür“ befürchtet laut einer Pressemitteilung von Freitag, dass sie bei einer Bürgerbeteiligung zur Quartiersentwicklung für das Gelände der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen nicht ausreichend berücksichtigt wird.

Die IG berichtet, dass das Planungsinstitut „cima“ mit der Befragung der Bürger in dem Wohngebiet beauftragt wurde. Die Stadtverwaltung möchte am Dienstag nach eigenen Angaben ausführlich darüber informieren.

Doch die Interessengemeinschaft geht bereits jetzt davon aus, dass eine Bürgerbeteiligung nur „sehr eingeschränkt“ vorgesehen ist. „Die Bürger können sich nur in einem sehr begrenzten Zeitraum von wenigen Tagen ab dem 26. April und dies vorrangig über das Internet äußern“, moniert die IG und stellt fest: „Die Frist für Stellungnahmen ist viel zu kurz, und viele Bürger sind auch nur schwer in der Lage, sich in der gewünschten Form einzubringen. Wir sehen dieses Vorgehen als willkürlich und undemokratisch an.“

IG möchte an den Planungsgesprächen beteiligt werden

Für besonders misslich hält die IG, dass „offenbar trotz des großen Rückhalts in der Bevölkerung“ nicht vorgesehen sei, die Gruppe in die Befragung einzubeziehen. „Wir verweisen hier ausdrücklich auf den großen Erfolg unserer Unterschriftenaktion“, heißt es. „Wir fordern daher, direkt an den Planungsgesprächen beteiligt zu werden. Zudem fordern wir, dass jeder interessierte Bürger die Möglichkeit erhält, in einem offenen Verfahren und in einem angemessenen Zeitraum direkt mit den Planern zu sprechen, statt lediglich schriftliche Eingaben zu erlauben. Wir müssen mitreden, statt nur angehört zu werden, um auf Augenhöhe für die Interessen von Natur und Wohnbevölkerung eintreten zu können.“

Die IG legt nach eigener Auskunft in den Gesprächen mit der Politik größten Wert darauf, dass das Verfahren „wirklich ergebnisoffen“ geführt wird. Es dürfe keine Vorfestlegungen bezüglich der Investoren und ihrer Vorschläge geben. Die beauftragten Planer müssten unabhängig von Geld und Auftraggeber nach der besten Lösung suchen. Dazu gehöre es, eine Abholzung für das Wohnviertel zu unterlassen, eine öffentliche Nutzung des Geländes zu ermöglichen, die zur Natur passe und eine Gestaltung anzustreben, die der sozialen Tradition der Himmelsthür entspreche.