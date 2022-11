Integrationsfachkraft im Interview: „Den Menschen eine Chance geben“

Von: Ove Bornholt

Integration: Im „Treffpunkt Mittendrin“ gibt es Angebote für Migranten. © bor

Die Integrationsbeauftragte Michaela Kurwinkel zieht nach zehn Jahren in Wildeshausen eine Bilanz. Sie kämpft gegen Stereotype und Vorurteile.

Wildeshausen – Integration war, ist und bleibt ein wichtiges Thema für Wildeshausen. Wohl kaum jemand kennt sich in der Kreisstadt damit so gut aus, wie die Integrationsbeauftragte der Stadt, Michaela Kurwinkel. Im Interview mit unserer Zeitung anlässlich ihres zehnjährigen Wirkens berichtet sie, wo sie Probleme sieht, wie sich die Arbeit entwickelt hat und was sie sich von der EU erhofft. Die Fragen stellte Redakteur Ove Bornholt.

Frau Kurwinkel, vor was für Herausforderungen stand die Integrationsarbeit vor zehn Jahren und welche Herausforderungen gibt es heute?

Als ich eingestellt wurde, lag der Schwerpunkt meiner Arbeit in der unmittelbaren Betreuung von zugewanderten Menschen sowie von Ehrenamtlichen, die diese unterstützen wollten. Zuvor wurden landesgeförderte Ausbildungen zu „Integrationslotsen“ durch die Volkshochschule angeboten – und nun sollten diese engagierten Bürger mit ihrer „Arbeit“ beginnen.

Was für Zuwanderer gab es damals in Wildeshausen?

Wenn ich jetzt mal die türkischen Einwohner ausnehme, da diese zu besagter Zeit bereits lange in Wildeshausen lebten und sehr gut in die Gesellschaft integriert waren, bleiben vorrangig drei größere Gruppen: Iraker, vor allem yezidische Kurden, Vietnamesen und tatsächlich auch schon eine recht große Zahl an bulgarischen Menschen. Wobei die ersten beiden Nationalitäten bei Weitem die größte Anzahl an Kindern hier hatten – und es gab daher schon einige Probleme mit den Kindergärten und Schulen. Aus meiner Sicht ging es seinerzeit hier in Wildeshausen zwar nicht ausschließlich, aber doch sehr um eine Vielzahl von Einzelschicksalen. Die großen strukturellen Probleme in der Integration, wie sie heute sichtbar sind, ergaben sich erst unter anderem im Zuge der Freizügigkeit der östlichen EU.

Wie meinen Sie das?

Da kamen nicht mehr vorrangig Erwachsene zum Arbeiten, sondern ganze Familien aus Bulgarien nach Wildeshausen. Das hat die Ausgangslage und die Aufgaben, die für die Integration nötig sind, sehr verändert. So haben wir es heute mit Menschen mit sehr verschiedenen Hintergründen und Möglichkeiten zu tun. Zum Beispiel Geflüchtete, für die es oft eine Vielzahl von Hilfsangeboten gibt, die Sprachkurse kostenfrei besuchen können und die auf lange Sicht in Deutschland leben und arbeiten wollen. Aber auch EU-Zuwanderer, die hier arbeiten müssen, um zu bleiben, für die der Spracherwerb weder finanziell noch zeitlich möglich ist. Und die oftmals auch gar nicht wissen, ob sie längerfristig bleiben oder in ihre Heimat zurückgehen werden.

Dabei möchte ich aber keineswegs Stereotype bilden: Es gibt hier nicht „die Bulgaren“, „die Ukrainer“ oder „die Syrer“. Das finde ich eine wichtige Herausforderung für uns hier: Dass wir uns bei vorschnellen Verallgemeinerungen zurückhalten und den einzelnen Menschen eine Chance geben.

Würden Sie sagen, dass es heutzutage mehr Angebote für Migranten gibt als vor zehn Jahren?

Das kann ich gar nicht so genau sagen. Es gab vor zehn Jahren – und auch schon zuvor – viele Angebote, um den Bedarfen und Bedürfnissen der zuwandernden Menschen möglichst gerecht zu werden. Die Angebote haben sich aber auf jeden Fall den Erfordernissen angepasst – und natürlich sind einige dazugekommen, eben weil sich die Situation heute anders darstellt. Und damals wie heute gibt es viele engagierte Menschen, haupt- und ehrenamtlich.

Kann man sagen, dass sich die Integration in der Stadt insgesamt auf einem guten Weg befindet? Schließlich hat Wildeshausen ja jetzt ein Integrationskonzept.

Das Integrationskonzept ist ein Schritt, aber leider noch lange nicht das Erreichen irgendeines Zieles. Dass es erarbeitet wurde, dass der Rat der Stadt es also als wichtig angesehen hat und dass doch sehr viele Menschen an der Erarbeitung mitgewirkt haben, sind gute Zeichen. Nun geht es allerdings an die Umsetzung der Maßnahmen – und da wissen Sie ja selber, dass sich dies derzeit als nicht ganz einfach erweist.

Leider bin ich auch der Überzeugung, dass es nicht für jedes „Problem“ eine absolut zufriedenstellende Lösung geben wird. Aber das sollte uns nicht abhalten, weitere Schritte in der Integration anzustoßen – dort, wo wir können. Ich bin optimistisch, dass die richtigen Entscheidungen noch getroffen werden, damit die Mühen der vielen engagierten Menschen nicht vergebens waren.

Auf der einen Seite gibt es Ehrenamtliche, die sich für die Integration engagieren. Auf der anderen Seite Parteien, die mit Fremdenfeindlichkeit viele Stimmen in Wildeshausen holen. War das Thema Integration vor zehn Jahren auch schon so ideologisch aufgeheizt?

Rechte und fremdenfeindliche Parteien gab es auch vor zehn Jahren und lange davor. Schon immer hatte der Mensch den Hang dazu, den „Anderen“ für seine Misere oder sein subjektives Empfinden von Benachteiligung verantwortlich zu machen. Aufgrund diverser gesellschaftlicher Herausforderungen der vergangenen Jahre haben es diese fremdenfeindlichen Parteien derzeit zum Teil geschafft, die Umstände für sich zu nutzen. Unzufriedenheit und Verunsicherung haben ihnen hier in die Karten gespielt. Aber ich hoffe, dass auch den Menschen, die sich haben einfangen lassen, klar wird, dass man mit Parolen und provokanten Wahlplakaten keine Verbesserungen bewirkt, sondern das mehr dazu gehört.

Aber 2013 hat die NPD gerade mal 0,8 Prozent bei den Landtagswahlen in Niedersachsen geholt. Die AfD hat bei der Landtagswahl jetzt elf Prozent erzielt. Macht Ihnen das keine Sorgen?

Natürlich macht mir das Sorgen! Es macht mir sogar wirklich Angst, wenn ich mir vorstelle, in was für einer Welt und mit welchen Mitmenschen ich leben könnte, wenn diese Tendenzen voranschreiten.

Das sollte den politischen Parteien aber einen Anstoß geben, ihre Positionen und Handlungen oder eben auch die unterlassenen Handlungen, die oft die Menschen so ärgern, zu überdenken. Ich vermute nämlich, dass viele Wähler der AfD sie nicht gewählt haben, weil sie die fremden- beziehungsweise menschenfeindlichen oder sonstige rückschrittliche Positionen teilen, sondern um gegen die sogenannten Volksparteien zu protestieren.

Wenn Sie auf Ihre Arbeit in Wildeshausen zurückblicken, was ist gut gelungen und wo muss noch etwas passieren?

Es ist unglaublich viel gelungen. Viele Kinder bekommen zum Beispiel jeden Tag in den „Treffpunkten Mittendrin“ oder in den an den Grundschulen von mir installierten und durch das Land sowie den Landkreis geförderten Hausaufgabengruppen Hilfe. Ich finde, es ist ein großer Erfolg, dass wir Kinder aus zugewanderten Familien beim Lernen nicht alleine lassen, wenn sie zu Hause keine ausreichende Unterstützung bekommen können. Denn selbst die engagiertesten Eltern können ihren Kindern nicht bei schulischen Aufgaben helfen, die sie selber nicht lesen oder lösen können.

Ich fände es ein wirklich gutes Zeichen, wenn der Integration von zugewanderten Menschen mehr Bedeutung eingeräumt wird. Da wäre es nur ein erster Schritt, beim Personal aufzustocken, was ja eine der aus dem Integrationskonzept hervorgehenden Maßnahmen ist.

Wäre heute schon Weihnachten, würde ich mir wünschen, dass die EU die Bedingungen in den einzelnen Herkunftsländern verbessert. Dann müssten Menschen ihre Heimat nicht verlassen, weil sie sich und ihre Familien dort nicht ernähren könnten. Und wir müssten uns gar nicht hier vor Ort in Deutschland darum bemühen, dass die zugewanderten EU-Bürger Hilfe bekommen. Viele vergessen, was das eigentlich für die Menschen bedeutet, die ihre Heimat, ihre Familien, ihre Freunde, alles ihnen Bekannte und Vertraute, hinter sich lassen, um dann in einem Land zu leben, in dem sie sich nicht auskennen und ihnen Ablehnung entgegengebracht wird.