Mit dem Rad zu den Insekten

Wie sieht eine Fläche aus, auf der sich unsere heimischen Insekten wohlfühlen – wie hier im Arboretum in Wildeshausen? Welche Arten können wir dort beobachten? Was können wir in anderen Bereichen verbessern, um Lebensräume für Insekten zu schaffen? Antworten auf diese Fragen erhalten Teilnehmer an einer Insekten-Fahrradexkursion. Die Leitung hat Sandra Bischoff vom Naturschutzbund Oldenburg. Treffpunkt ist morgen um 10 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Wildeshauser Marktplatz. Die Exkursion dauert drei Stunden. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei Wolfgang Pohl unter Tel. 04431/5882 oder per E-Mail an info@nabu-doewi.de. Foto: dr