In Wildeshausen sollen nachts die Poller hoch: Für diesen Gastronomen ein Schlag ins Gesicht

Von: Dierk Rohdenburg

Nicolle und Frank Stauge vom „Alten Amtshaus“. © dr

Wildeshausen – Als einen „Schlag ins Gesicht“ empfinden Nicolle und Frank Stauga, Besitzer des Lokals „Altes Amtshaus“ an der Herrlichkeit in Wildeshausen, Pläne, die Zufahrt durch die Wester- und die Huntestraße nachts durch Poller zu unterbinden.

Der Vorschlag der Stadtverwaltung lautete im Rahmen einer Anliegerversammlung am Donnerstag, die Poller von 20.30 bis 5 Uhr hochfahren zu lassen. Einen endgültigen Beschluss gibt es aber noch nicht, weil das noch politisch beraten werden muss.

„Ich bitte die Ratsmitglieder und die Verwaltung der Stadt Wildeshausen, sowie unseren Bürgermeister Jens Kuraschinski, von den Plänen Abstand zu nehmen“, schreibt Stauga auf seiner Facebook-Seite. „Das ist ein deutliches Signal, gegen uns als Gastronomen in der Stadt! Von schön aussehen alleine kann man nicht leben! Geschweige denn von fehlenden Steuereinnahmen“, betont Stauga. „Wir leben sehr gerne hier in Wildeshausen, und lieben was wir tun. Wenn es aber der Wunsch ist, der Gastronomie in Wildeshausen den Garaus zumachen, dann sollte der eine oder andere einmal darüber nachdenken, ob es sich überhaupt noch lohnt, in die Zukunft zu investieren!“

Befürchtung, dass das Fundament des Betriebes abgetragen wird

Stauga beschreibt sein Lokal in einer einmaligen Lage hinter der Alexanderkirche. Die parkähnliche Anlage sei sehr beliebt. Der Wall lade zum Rundgang ein, was viele Gäste auch nutzten, um in der Wildeshauser Gastronomie essen zu können.

„Die Gastronomie und die Einkaufsgeschäfte sind das Herzstück unserer Stadt Wildeshausen“, so der Gastronom, der sein Unternehmen in Gefahr sieht. „Es gibt Leuchttürme, die halten den schlimmsten Wetterkapriolen stand“, so Stauga. „Ich bezeichne mich selber als solch einen Leuchtturm, der die schlimme Zeit (Corona) gemeistert hat. Und dann gibt es Leuchttürme, die werden niedergestreckt! Weil ihnen das Fundament nach und nach unter ihrem Sockel genommen wird. Leise und still, Stück für Stück.“ Das wolle er unbedingt vermeiden. Deshalb schreibt Stauga: „Wir als Gastronomie fordern, die Politik und alle Beteiligen auf, im Sinne einer gemeinschaftlichen Lösung, zielführend gehört zu werden.“

Zumindest bei der CDW-Fraktion im Stadtrat der Stadt scheinen der Gastronom und weitere Bedenkenträger bereits auf offene Ohren zu stoßen. Deren Mitglieder haben für die Sitzung des Bauausschusses am 27. April beantragt, den Beschluss für das Poller-Vorhaben in Wildeshausen noch einmal zu behandeln.