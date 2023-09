Initiativen für eine saubere Landschaft im Kreishaus ausgezeichnet

Von: Dierk Rohdenburg

Die Geehrten der „Aktion Saubere Landschaft“. © dr

Der Landkreis Oldenburg hat am Donnerstagnachmittag die Teilnehmer bei der „Aktion Saubere Landschaft“ geehrt.

Seit 1974 ruft der Landkreis Oldenburg jährlich zum Wettbewerb „Aktion Saubere Landschaft“ auf. Daran beteiligen sich Privatpersonen, Orts- und Heimatvereine, Dorfgemeinschaften, Schulen und andere örtliche Organisationen. Der Wettbewerb soll dazu beitragen, das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung zu steigern. „Nach der unsäglichen Pause wegen der Corona-Pandemie können wir diese Preisverleihung in diesem Jahr wieder in Präsenz durchführen und das freut mich sehr“, begrüßte Landrat Christian Pundt die Gäste. „Das Thema Klimaschutz, zu dem vor allem auch der Umweltschutz gehört, ist gefühlt seit einiger Zeit das Topthema in sämtlichen Lebensbereichen. In Teilen der Wegwerf-Gesellschaft scheint das aber nicht angekommen zu sein oder kommt einfach nicht an. Das ist absolut nicht zu akzeptieren.“

Zu der Aktion „Saubere Landschaft“ hatten sich in diesem Jahr 100 Gruppierungen angemeldet. Insgesamt haben rund 2.500 Personen geholfen, die Landschaft von herumliegenden Abfällen zu befreien. „Das ist großartig“, so Pundt.

Am Donnerstagnachmittag wurden folgende Gruppen für ihr Engagement geehrt:

Jugendgruppe Fischereiverein Wüsting , Bürgerverein Tweelbäke, Dorfgemeinschaft Lintel, Orts- und Heimatverein Ganderkesee, Orts- und Verkehrsverein Schönemoor, Ortsverein Hoykenkamp, Heimat- und Ortsverein Elmeloh-Almsloh, Orts- und Bürgerverein Sandhatten, Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum, Dorf und Natur Verein für Dorfgestaltung und Naturerhaltung Kirchseelte/Klosterseelte, Jugendfeuerwehr Kirch- & Klosterseelte, Dorfgemeinschaft Bergedorf, Orts- und Heimatverein Bürstel-Immer, Bürgerverein Altmoorhausen Hemmelsberg, Jugendfeuerwehr Colnrade, Dorf und Natur / Verein für Dorfgestaltung u. Naturunterhaltung Klosterseelte, Ortsverein Tungeln, Bürgerverein Oberlethe, Bürgerverein Großenkneten, Dorfgemeinschaft Bookhorn, Bürgerverein Astrup-Hohensand, Bürgerverein Achternmeer-Harbern I, Bürgerverein Höven, Fuhrenkamp-Schutzverein, SC Colnrade, Wüstinger Vereine, Bürgerverein Huntlosen von 1964, Dorfgemeinschaft Charlottendorf-West, Straßengemeinschaft Vehnberg, Heimatverein Dünsen, Dorfverein Hurrel, Orts- und Heimatverein Bookholzberg-Grüppenbühren, Jäger des Jagdbezirks Ahlhorn I, Bürgerverein Munderloh, Vogelfreunde 1976, Bürgerverein Wardenburg, Turnerschaft Hoykenkamp, Boßelclub Vielstedt-Hude, Orts- und Heimatverein Vielstedt, AWO Heilpädagogische Tagesstätte Ganderkesee, Bürgerverein Döhlen, Bürgerverein Achternmeer-Harbern I, Jugendgruppe, Jugendfeuerwehr Ganderkesee, Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Heuerswege, Jugendfeuerwehr Beckeln, Jugendfeuerwehr Sandkrug, Dorfgemeinschaft Fladder-Fünfhausen, Ortsverein Kirchkimmen, Bürgerverein Ahlhorn, Bürgerverein Sage, Haast und Bissel, Heimatverein Baumweg-Lethe/Ahlhorn, Turnverein Ahlhorn, Heimatverein Dingstede, Ortsverein Rethorn, BHV Dötlingen, Hegering Wildeshausen, Lasse mit Sabine Plate aus Wildeshausen, Jugendfeuerwehr Bookholzberg, Jägerschaft Neuenlande, Grundschule Hundsmühlen, Katholische Grundschule St. Marien, Peter-Ustinov-Schule/ Jahrgang 7 (4 Klassen), Grundschule Jägerstraße, Grundschule Hude-Süd-Gemeinsam stark!, Grundschule Huntlosen, Förderverein Graf-von-Zeppelin-Schule und Hunteschule Wildeshausen.