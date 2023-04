Wieder offen: „Backstube“ in Wildeshausen mit neuem Inhaber

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Neuer Inhaber der „Backstube“ in Wildeshausen ist Adib Hafez. © dr

Wildeshausen – Die „Backstube“ an der Pestruper Straße in Wildeshausen ist wieder geöffnet, nachdem sie für wenige Wochen geschlossen war.

Allerdings gibt es mit Adib Hafez einen neuen Inhaber in dem Laden in der Nähe des Schulviertels. Wie berichtet hatte die vormalige Inhaberin das Geschäft geschlossen, weil sie es aus Zeitgründen neben dem Hauptgeschäft in Colnrade nicht weiter betreiben konnte.

Hafez hat mit seiner Partnerin den Laden renoviert und neue Schilder installiert. Zudem gibt es nun eine große Kühltheke. Im Angebot sind neben Zeitungen und Brötchen (auch belegt) diverse Süßigkeiten, Kuchen und Getränke. „Zudem haben wir türkische Spezialitäten“, berichtet Hafez. So gebe es bei ihm Falafel, Weinblätter und viele vegetarische Leckereien. Geöffnet ist das Geschäft montags bis freitags von 6 bis 15.30 Uhr, samstags von 6 bis 12 Uhr sowie sonntags von 7 bis 11 Uhr.

Weitere Meldung: Stadtverwaltung gegen neue Grundschule:

Die CDW-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat hatte die Planung einer neuen Grundschule beantragt. Davon rät die Verwaltung in der Vorlage für die Sitzung des Schulausschusses am Donnerstag, 13. April, ab 18.15 Uhr im Stadthaus ab. Unter anderem weil die Kosten von rund 12,5 Millionen Euro beträchtlich wären und es mit der ehemaligen IGS Spasche eine Alternative zum Neubau gebe. Die Stadt hat eine Kaufoption. Dort befindet sich zurzeit die Hunteschule, Förderschule Lernen, die allerdings leerläuft. Bekanntlich gibt es auf Landesebene einen Beschluss, dass nicht mehr eingeschult wird.



Die räumlichen Bedingungen der Immobilie würden eine Grundschule gemäß der Empfehlung der niedersächsischen Schulbauhandreichungen durchaus zulassen, heißt es von der Verwaltung. „Ein konsequenter Ausschluss des Gebäudekomplexes im Rahmen der theoretischen Diskussion zu einem weiteren Grundschulstandort ist somit abzulehnen.“ Aktuell wäre als erster Schritt die Eignung als Grundschulstandort planerisch darzustellen und der daraus resultierende weitere Investitionsbedarf zu definieren. „Im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen wurde sich darauf verständigt, die Frage der Kaufoption zum Haushalt 2025 zu beraten und zu entscheiden. Insofern wird die Verwaltung die Thematik gut aufbereitet und rechtzeitig in die Beratung bringen.“



Vor dem Umzug der St.-Peter-Schule an die Heemstraße war ein Neubau ebenfalls diskutiert worden. Diese Möglichkeit sei bestärkt durch die Vorstellung des Wirtschaftlichkeitsvergleichs vor drei Jahren abgelehnt worden, so die Verwaltung. Aktuell wären für den Neubau einer zweizügigen Grundschule inklusive einer wettkampfgeeigneten Zweifeld-Sporthalle rund 12,5 Millionen Euro zu veranschlagen, heißt es aus dem Stadthaus.