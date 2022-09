Ingenieur- und Architektenbüro Rolwes-Hauth-Jacobi gewinnt Wildeshauser Wirtschaftspreis

Von: Dierk Rohdenburg

Wirtschaftspreisträger 2021: Stephan Krieger, Nils Rolwes, Karl-Wilhelm Jacobi und Andreas Hauth zusammen mit dem MIT-Vorsitzenden Ingo Hermes und Laudatorin Silvia Breher (Mitte von links) sowie den Jurymitgliedern. © dr

Wildeshausen – Der Wirtschaftspreis 2021 der Wildeshauser Mittelstandsvereinigung (MIT) geht in diesem Jahr an das Ingenieur- und Architektenbüro Rolwes-Hauth-Jacobi.

Diese gute Nachricht überbrachte Silvia Breher, stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU und Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Oldenburg, der Mitgliederversammlung mit Ehrengästen am Freitag um 21.10 Uhr im Saal des Gutes Altona, wobei sie sich Zeit ließ, die gespannten Zuhörer langsam an die Geehrten heranzuführen.

Schließlich aber durften die Geschäftsführer Nils Rolwes, Andreas Hauth und Karl-Wilhelm Jacobi sowie Prokurist Stephan Krieger unter dem Beifall der Anwesenden nach vorne kommen, um den „Triumph“, eine Skulptur des vor knapp einem Jahr verstorbenen Künstlers Carsten Bruhns, entgegenzunehmen.

„Bei dem neuen Preisträger handelt es sich um ein Team von aktuell 27 Frauen und Männern“, berichtete Breher. „Das Unternehmen ist ein klassischer Dienstleister. Egal, ob öffentlich, gewerblich oder privat, der Kunde steht immer im Mittelpunkt.“ Teamarbeit sei bei dem Büro genauso wichtig wie Kreativität.

Firma durch drei Gründungen entstanden

Die Christdemokratin ging auf eine Besonderheit der Firma ein. „Dreimal ist Oldenburger Recht“, sagte sie. Denn in der Tat gründeten Architekt Fred Grüter und Diplom-Bauingenieur Michael Rolwes bereits im Jahr 1985 das Planungs- und Ingenieurbüro „Grüter & Rolwes“ in Wildeshausen. 15 Jahre später – die Firma „Grüter & Rolwes“ hatte mittlerweile ihr selbst entworfenes Bürogebäude am Westring in Wildeshausen bezogen – gründeten die Diplom-Ingenieure Andreas Hauth und Karl-Wilhelm Jacobi ihr Ingenieur- und Architektenbüro „IfT“. Als gleichberechtigte Partner fusionierten beide Büros im Frühjahr 2013 und firmieren seitdem unter dem Namen Rolwes-Hauth-Jacobi. „So werden die jeweiligen Kompetenzen der Büros optimal ausgenutzt, und die Kunden profitieren zusätzlich von den Nischenspezialisierungen unserer Teams“, heißt es von der Firma.

„Unser Preisträger verwirklicht Projekte von A bis Z“, so Breher. „Das Team würde natürlich sagen: In allen Leistungsphasen, und zwar von Wildeshausen bis nach Mexiko.“ Rund 250 Projekte mit einem Volumen von 100 Millionen Euro würden so verwirklicht.

Die Preisträger bedankten sich für die Ehre und das Vertrauen in das Unternehmen sowie die Wertschätzung des Berufsstandes. „Wir verstehen uns als Mannschaft“, so Hauth. Die Führung des Betriebes sei wichtig. „Doch was ist das Unternehmen ohne sein wichtigstes Kapital, die Mitarbeiter?“ Deshalb gehe der Dank an alle Kollegen, vom Fachzeichner über das Sekretariat bis hin zu den Auszubildenden.