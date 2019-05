Infos und Schlemmereien

Volle Innenstadt beim „Aktionstag Spargel – Gesundheit – Wellness“

Wildeshausen – Wildeshausens Stadtmarketingleiterin Daniela Baron hatte in den vergangenen Tagen immer wieder skeptisch auf die Wettervorhersage geschaut. Da war sogar von Schneeregen und Hagelschauern die Rede. Am Sonntagmittag konnte sie dann aber ganz entspannt auf den sonnenbeschienenen Marktplatz blicken. „Das ist ideal“, fand sie. Klares Wetter, nicht zu warm – optimale Bedingungen für einen entspannten Bummel durch die Wildeshauser Innenstadt. Tausende nutzten die Gelegenheit, den Aktionstag „Spargel – Gesundheit – Wellness“ zu besuchen, zu schlemmen, sich zu informieren und von 13 bis 18 Uhr einzukaufen. Und das, obwohl in Delmenhorst der Kramermarkt lief und in Vechta die Geschäfte geöffnet waren.