Industriegebiet: Stadt rechnet mit Genehmigung

Futuristischer Entwurf: So soll das Hauptgebäude auf dem Areal des Auto-Reise-Centers der Nanz-Gruppe in Breuna aussehen. Foto: NANZ-gRUPPE

Wildeshausen – Wildeshausens Wirtschaftsförderer Claus Marx ist zuversichtlich, dass die Stadt die Änderung des Flächennutzungsplanes für das Industriegebiet Wildeshausen-West durch den Landkreis Oldenburg genehmigt bekommt. „Wir haben mit allen Beteiligten schon vor zwei Jahren den Weg besprochen. Die Kreisverwaltung hat das kritisch, aber auch sehr konstruktiv, begleitet.“ Von daher glaube er, dass man sich einigen könne.

Knackpunkt sind dem Vernehmen nach die Waldflächen, die für die Gewerbeareale abgeholzt werden müssen. Wildeshausen plant aber, sich rund 40 Hektar Ausgleichsfläche im Besitz der Landesforsten in der Gemeinde Großenkneten und in der Nähe des Pestruper Gräberfeldes zu reservieren.

Wie berichtet, hat die Nanz-Gruppe aus Stuttgart signalisiert, als Investor das Industriegebiet Wildeshausen-West erschließen zu wollen. Das Unternehmen ist laut verschiedenen Presseberichten daran interessiert, an mehreren Stellen in der Bundesrepublik Autohöfe zu realisieren. So sollen innerhalb der nächsten Jahre in einem ersten Schritt zehn Auto-Reise-Center „arc“ an ausgesuchten Autobahnstellen entwickelt werden, fünf Standorte sind bereits in Planung. Pro Center sind 80 neue Arbeitsplätze vorgesehen. Derzeit plant die Nanz-Gruppe einen futuristischen Autohof mit Hotel an der A44 bei Breuna (Landkreis Kassel). Dort sollen rund 20 Millionen Euro investiert werden.

Laut Wirtschaftsförderer Marxmöchte die Stadt elf bis 15 Hektar Fläche für heimische Betriebe entwickeln. Während Rainer Kolloge (UWG) weiterhin massive Zweifel daran äußerte, dass es überhaupt einen Bedarf an Industrieflächen gibt, rieten im Bauausschuss am Donnerstag sowohl Wolfgang Sasse (CDU) als auch Marko Bahr (FDP) dazu, nun erst einmal die Entwicklung und die Verhandlungsergebnisse abzuwarten.

Marx bekräftigte unterdessen, dass ihm einige Anfragen von Wildeshauser Betrieben vorliegen. In Ahlhorn seien gerade wieder große Areale verkauft worden, und er bekomme regelmäßig zu hören, dass in der Kreisstadt Industrieflächen benötigt werden. Da helfe es auch nicht, wenn im Gebiet Wildeshausen-Nord in Hockensberg (Gemeinde Dötlingen) im Interkommunalen Gewerbegebiet neue Grundstücke erschlossen werden.

„70 bis 80 Prozent hätten wir dort schon vergeben können, wenn es bereits fertig wäre“, so Marx. Man müsse langfristig planen, und in Hockensberg kämen ja nicht nur Wildeshauser Firmen an Flächen. „Unabhängig davon möchten wir ja auch, dass sie hier in der Stadt ihre Gewerbesteuer zahlen“, so Marx.