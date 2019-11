Indirekt abgelehnt

Wildeshausen – Eigentlich waren alle dafür, doch am Ende waren sich nicht alle einig – und schon gar nicht zufrieden. Doch der Antrag des Kreiselternrates, die Schüler des Sekundarbereichs II (Gymnasiale Oberstufe und Berufsbildende Schule) von den Kosten für die Beförderung zu und von den Schulen gänzlich zu befreien (wir berichteten), ist am Dienstagabend im Schul- und Kulturausschuss des Kreises heftig debattiert worden. Der Antrag der Eltern wurde nicht beschlossen. Die Verwaltung hatte, wie berichtet, im Vorfeld signalisiert, von einer komplettem eigenständigen Kostenübernahme abstand nehmen zu wollen, da dies ja eine Aufgabe des Landes sei. Die zusätzlichen Kosten beliefen sich auf rund 400 000 Euro jährlich, so die Schätzung.

Dass es im Verlauf der Sitzung zu einer langen und kontroversen Debatte kam, lag an einem Antrag der SPD-Fraktion. Diese hatte ihren Text erst am Sonntagabend erarbeitet und noch zur Sitzung eingereicht. Statt einer Kostenübernahme, wie von den Eltern erhofft, solle der Kreistag die Landesregierung an die in ihrem Koalitionsvertrag vereinbarte kostenlose Schülerbeförderung erinnern, trug Thore Güldner für die Sozialdemokraten vor. Ebenso solle die – ebenfalls von der Koalition in Hannover geplante – Einführung eines „Niedersachsen-Schüler-Tickets“ (mit einem geringen Eigenbetrag) zeitnah umgesetzt werden. Zusätzlich, so Güldner, werde die Verwaltung beauftragt, dieser Forderung über den Landkreistag weiteren Nachdruck zu verleihen.

Bis auf ein knappes Statement von Hartmut Post – „die CDU kann das unterstützen“ – hielten sich die Christdemokraten aus der sich danach entwickelnden, hin- und herwogenden Debatte heraus. Ging es zunächst um Detailfragen, zeigten sich insbesondere die beiden Vertreter der Grünen – Hilko Finke und Götz Rohde – zunehmend unzufrieden mit dem Vorschlag der SPD. Diese hatte insbesondere davor gewarnt, im Landkreis eine „Insellösung“ zu schaffen: Denn übernähme dieser die Kosten, die doch das Land zu schultern habe, könne dies negative Folgen haben und letztlich sogar ein „kreisschädigendes Verhalten“ darstellen, so Hannelore Hunter-Roßmann. Eine Art Mittelposition nahm Niels-Christian Heins (FDP) ein: Er sprach sich dafür aus, während dieser Sitzung keine Entscheidung herbeizuführen, sondern weiter zu beraten und den Kreistag beschließen zu lassen. Landrat Carsten Harings versuchte, die Positionen zusammenzuführen. Er schlug vor, den Antrag des Elternrates dem der SPD quasi als „Präambel“ voranzustellen. Damit konnten sich die beiden Grünen, die noch eingangs zumindest keine Ablehnung des SPD-Vorstoßes signalisiert hatten, aber zusehends nicht abfinden. Rohde: „Damit ist der Antrag des Kreiselternrates vom Tisch.“ Eine „Insellösung“ könne auch eine positive Wirkung haben. Finke wollte den Antrag der Eltern zur Abstimmung stellen. Zwischenzeitlich wurde eine Sitzungsunterbrechung notwendig. Rohde sprach sich dann für eine Vertagung zur nächsten Ausschusssitzung aus. Diese wurde von der Mehrheit des Ausschusses abgelehnt, der Antrag der SPD, wie vom Landrat umrissen, angenommen.

Enttäuschung beim Elternvertreter

Wäre ihm der Änderungsantrag der SPD schon länger bekannt gewesen und nicht erst Stunden vor der Sitzung, hätte er den Antrag so nicht gestellt, sagte Carsten Kahnert, Vorsitzender des Kreiselternrates, der als solcher auch dem Ausschuss angehört, im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Vorfeld habe er mit Mitgliedern aller Fraktionen im Ausschuss gesprochen. Diese hätten alle den Antrag des Elternrates begrüßt. Doch dann sei überraschend kurz vor der Sitzung der Vorstoß der SPD gekommen. Hinzu kam im Laufe der Debatte die Äußerung der Kreistagsabgeordneten Hunter-Roßmann, die Erfüllung der Forderung der Eltern könnte letztlich zu einem „kreisschädigenden Verhalten“ führen. Das hätte allerdings „wehgetan“, so Kahnert im Namen aller Eltern. Die beschlossene Fassung sei aus seiner Sicht leider nur Kosmetik. 400 000 Euro Mehrkosten seien zwar viel Geld, das wolle er gar nicht kleinreden. Doch werde die Sache schon seit vielen Jahren diskutiert und die Entscheidung immer wieder hin- und hergeschoben. Das sei enttäuschend, so Kahnert abschließend. fra