Ein voller Erfolg: Wohlfühlfest für die ganze Familie in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg, Holger Rinne

Sorgten für gute Stimmung: die „Walking Hats“ in Wildeshausen. © Rinne

Wildeshausen – Unter dem Motto „Spargel-Gesundheit-Wellness“ startete am Sonntagmittag um 13 Uhr das diesjährige Wildeshauser Wohlfühlfest.

Gestaltete sich der Besucherandrang zu Beginn noch etwas schleppend, strömten knapp eine Stunde später bei schönstem Frühlingswetter immer mehr Menschen in die Wildeshauser Innenstadt.

Das Wildeshauser Stadtmarketing hatte mit den Anbietern ein Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. Für die jungen Gäste gibt es reichlich Unterhaltung und Spiele. Die „Musische Schule Pipapohl“ lud den Nachwuchs zum kreativen Basteln ein. Auf dem Stand der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) „Wildes Gemüse“ Beckstedt konnten sich die Kinder im Sackhüpfen und Tauziehen messen.

Ratskeller-Chef das erste Mal dabei

Die älteren Semester hatten die Möglichkeit, sich an verschiedenen Ständen über Erholung und Freizeit zu informieren. Reges Interesse fand der Stand der Tierschutzgruppe Wildeshausen, die neben Flohmarktartikeln auch Bücher anbot. Die Ehrenamtlichen informierten die Besucher zudem über ihr Tierheimprojekt. Wie berichtet, wird derzeit in der Landgemeinde Hanstedt ein ehemaliger Schweinestall umgebaut. Die Arbeiten schreiten voran und sollen nach Möglichkeit im Sommer abgeschlossen werden. Mit dem Fundtiervertrag für Wildeshausen wird es allerdings erst einmal nicht. Der geht zum Tierschutzverein in Delmenhorst – mit dem die Wildeshauser allerdings kooperieren.

Auch der Förderverein Sonnenblumenzeit hatte einen Flohmarktstand aufgebaut. © Rinne

Neben der Tierschutzgruppe hatte der Förderverein Sonnenblumenzeit einen Flohmarktstand aufgebaut. Die Mitglieder konnten für benachteiligte Kinder in Wildeshausen mehr als 500 Euro einnehmen.

Auf dem Marktplatz servierten Frank Stauga vom Restaurant „Altes Amtshaus“ sowie erstmalig der neue Wirt des Ratskellers, Fred Klopotan, kulinarische Leckerbissen. Der Ratskeller-Chef möchte spätestens zu Himmelfahrt auch in seinem komplett sanierten Lokal Speisen und Getränke anbieten.

Weitere gastronomische Angebote zusätzlich zur bekannten Gastronomie fanden die Besucher entlang der gesamten Innenstadtzeile von Wester- und Huntestraße.

Die mobile Band „Walking Hats“ sorgte auf beiden Straßen für musikalische Unterhaltung. Die Geschäfte der Innenstadt waren bis 18 Uhr geöffnet.