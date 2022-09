Deutliche Kritik der Mittelstandsvereinigung: „Wildeshausen setzt nichts um“

+ © dr Harsche Kritik: Ingo Hermes, Vorsitzender der MIT. © dr

In Wildeshausen wird nichts Wichtiges entschieden. Es wird zu viel diskutiert und zu wenig gehandelt. So die Kritik der Mittelstandsvereinigung.

Wildeshausen – Mit harscher Kritik – verpackt in eine ironische Rede – hat der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung (MIT) Wildeshausen, Ingo Hermes, am Freitagabend im Rahmen der Mitgliederversammlung sowie der Verleihung des Wirtschaftspreises (wir berichteten) die schleppenden Entwicklungen in der Kreisstadt kritisiert: „Es wird viel miteinander geredet, lieber aber übereinander und am allerliebsten hinterm Rücken der anderen“, erläuterte er süffisant.

„Entscheidungen werden dann auch nicht schnell und übereilt getroffen, nein, gut Ding will Weile haben. Warum schon jetzt eine Entscheidung treffen, wenn man sich noch mal vertagen kann? Und auch, wenn man meint, alle Fakten auf dem Tisch zu haben, möchte der eine oder andere sich doch noch selbst ein Bild machen. Egal, ob man Ahnung vom oder nur eine Meinung zum Thema hat.“

Hermes bezog sich in seiner Kritik auf viele diskutierte Punkte in Wildeshausen. Zum Thema Entwicklung des Himmelsthür-Geländes bedankte er sich ironisch bei Rainer Kolloge (UWG) dafür, dass seine Fraktion den Investoren abspricht, ihr Konzept dort entwickeln zu können, weil es sich finanziell nicht trägt. „Man stelle sich vor: Wenn wir da den Leuten mit Erfahrung freie Hand lassen, wird das am Ende noch vorzeigbar. Und viel schlimmer: Da wird womöglich noch Geld verdient“, stichelte Hermes mit Blick auf die Investoren, die das Areal erworben haben. Und er fuhr fort: „Stellt euch vor, das Urgeschichtliche Zentrum wird realisiert. Wir hätten ein schönes, saniertes Feuerwehrgebäude für kleine bis mittlere Veranstaltungen.“ Damit wandte sich Hermesgegen die Anträge der FDP (Marko Bahr) und der CDW (Jens-Peter Hennken), das Vorhaben noch einmal zu überdenken.

Auch Kritik am Bürgermeister

Auch Bürgermeister Jens Kuraschinski erntete Kritik: „Aufpassen müssen wir jetzt beim Stadtmarketing-Konzept“, so Hermes ironisch. „Nicht, dass das einfach so durchläuft und dann funktioniert. Das wäre eine Katastrophe: eine attraktive Innenstadt, viele Besucher und am Ende sogar mehr Einwohner. Wo doch der Bürgermeister die klare Losung ausgegeben hat, dass Wildeshausen nicht wachsen darf“, ätzte Hermes.

Weitere Kritik richtete sich gegen das geplante Landschaftsschutzgebiet unmittelbar neben dem geplanten Industriegebiet Wildeshausen-West und das Verfallen des Freibades. „Ein ,Lost Place‘“, so Hermes mit Blick auf das geschlossene Nichtschwimmerbecken. „In unserem Familienurlaub in Polen fragte meine Tochter, warum die dort viel mehr ,Lost Places‘ haben als wir in Wildeshausen. Das sei so cool, sagte sie. Gut, früher nannten wir das heruntergekommen oder verfallene Häuser, aber ,Lost Places‘ klingt schon besser. Schön, wenn man dann seine Tochter beruhigen kann: Julia, warte ab! Wildeshausen arbeitet an der Problematik.“

Vergleich mit der Nachbargemeinde Visbek

Hermes erntete viel Gelächter. Das Lachen im Halse stecken blieb den meisten jedoch, als er auf den Ratskeller einging, für den nach dem Rückzug von Gastronom Frank Stauga nun ein neuer Betreiber gesucht wird. „Das Lokal hat man jetzt schon verhindert. Genial. Einfach so lange bauen, bis der Mieter abspringt. Super! Dann haben wir dort eine Feuertreppe und keine Gäste! Doppelte Sicherheit!“

+ Ehrung für langjährige Mitgliedschaft in der MIT: Tom Lagerpusch, Martin Schlüter, Ingo Hermes, Dagmar Wittrock und Frank Stauga (v.l.). © -

Hermes weiter: „Wildeshausen soll klein bleiben. Industrie wollen wir nicht. Am Ende wird da noch Geld verdient, werden Arbeitsplätze geschaffen und wird Gewerbesteuer gezahlt. Grausig. Was sollen wir mit der ganzen Kohle machen? Ein Blick nach Visbek lässt zusammenzucken. Die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld und bauen jetzt zwei Kindergärten mit je vier Gruppen.“ In Wildeshausen, so wurde vor Kurzem wieder deutlich, fehlt derzeit eigentlich das Geld für eine Kindergartenerweiterung um zwei Gruppen – obwohl sie dringend benötigt wird.