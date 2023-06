Entscheidung gefallen: Christopher Dünzelmann ist neuer Kinderschützenkönig in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Wer wird Kinderschützenkönig der Wildeshauser Schützengilde? Verfolgen Sie den Wettbewerb im Krandel in unserem Liveticker:

Der neue König: Christopher Dünzelmann. © bor

18:24 Uhr: Der letzte Vogel fällt und der neue König ist Christopher Dünzelmann.

18:13 Uhr: Das Finale läuft.

Christopher Dünzelmann. © bor

18:05 Uhr: Da haben wir doch den letzten Finalisten: Es ist Christopher Dünzelmann. Er ist 14 Jahre alt und Bruder des Königs von 2017, Alexander Dünzelmann. Er geht in die Klasse 7c der Hauptschule Wildeshausen. Seine Königin soll Enora Priser werden.

Die Offiziere haben den Vogel gelockert. © bor

17:57 Uhr: Noch haben wir keinen vierten Finalisten. Ob da jemand den Vogel besonders festgesteckt hat????

Die Wache bereitet schon mal die Sänfte vor. © bor

17:52 Uhr: Jetzt dauert es ein wenig. Zum zweiten Mal sammeln die Jungs die Bolzen ein.

17:44 Uhr: Nach einer kurzen Pause geht es jetzt weiter.

Justus Stöver. © bor

17:34 Uhr: Und schon haben wir den dritten Finalisten. Es ist der zwölfjährige Justus Stöver, Sohn von Ralf Stöver aus Bühren. Er war bereits im vergangenen Jahr im Finale. Seine Königin könnte Amelie Hake werden.

17:32 Uhr: Moderator Christian Harting lobt die Schützen, die heute extrem gut treffen. Sie haben wohl gut trainiert. Weiter geht es.

17:29 Uhr: Es geht rasant schnell. Jetzt schießt schon die dritte Gruppe. Dort sind acht Jungen am Start. Mal sehen, wie schnell der Vogel diesmal fällt.

Kiam Imbusch. © bor

17:22 Uhr: Wir haben den zweiten Finalisten. Es ist Kiam Imbusch. Der elfjährige Wildeshauser geht in die Klasse 5d des Gymnasiums. Er hat zum zweiten Mal mitgeschossen, steht nun das erste Mal im Finale. Seine Königin wäre Helen Köhler.

Tom Gellermann. © bor

17:12: Der erste Finalist steht fest. Es ist Tom Gellermann aus Wildeshausen. Er ist zwölf Jahre alt, besucht die Klasse 6d des Gymnasiums und hat zum ersten Mal mitgeschossen. Als eventuelle Königin hat er sich seine Schwester Carolin ausgesucht.

17:08 Uhr: Im ersten Durchgang gibt es noch keinen Sieger. Die Jungen sammeln ihre Bolzen ein.

Es wird geschossen. © bor

17:03 Uhr: Wir haben etwas Verspätung. Aber jetzt geht es endlich los. Die erste Gruppe wurde aufgerufen. Möge der Beste gewinnen.

16:49 Uhr: Das Übungsschießen ist beendet. Gleich wird es ernst.

Es ist schon jetzt richtig voll im Krandel. © bor

16:36 Uhr: Jetzt steht die Teilnehmerzahl fest: Es schießen 29 Jungen aufgeteilt in vier Gruppen. Von daher könnte bereits kurz nach 18 Uhr der König feststehen.

16:26 Uhr: Vor dem Rathaus haben sich schon 26 Jungs für das Schießen angemeldet. Es können sich weitere im Krandel anmelden. Vor einem Jahr haben 26 Jungen geschossen. Mal sehen, wie viele es diesmal werden.

16:14 Uhr: Heute wird der Nachfolger für Lennard Wulf gesucht, der 2022 als 14-Jähriger im Finale siegte. Lennard ist 15 Jahre alt und zog vor wenigen Stunden mit seiner Königin Franziska Pleus in den Krandel ein.

Die jungen Schützen üben bereits. © bor

16:11 Uhr: Anders als bei den Erwachsenen, die mit Gewehren auf den Papagoy an der Vogelstange schießen, sind bei den Jungen aus Sicherheitsgründen nur Oberlader-Armbrüste erlaubt. Wer sich nicht am Ausmarsch aus der Stadt beteiligt hat, darf auch nicht schießen. Die Teilnehmer am Wettbewerb müssen zudem eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten vorlegen.

Gegen 18.30 Uhr soll der neue Kinderkönig feststehen. Er erwählt sich eine Königin, und alle Anwesenden begleiten ihn zurück in die Stadt. Die junge Majestät erhält einen Orden und ein Geschenk als bleibende Erinnerung. Die Vizekönige (Gruppensieger) nehmen auf dem Krönungsplatz ebenfalls Orden entgegen. Im Festzelt angekommen, werden zunächst alle Kinder, die am Ausmarsch teilgenommen haben, kostenlos mit Butterkuchen und Getränken versorgt. Dann beginnt der große Kinderkönigsball.