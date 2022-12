In Wildeshausen geplant: Badsanierung, höhere Steuern und Gebühren

Von: Dierk Rohdenburg

Parken auf dem Gildeplatz in Wildeshausen: Dort dürften bald Gebühren verlangt werden. © dr

Auf die Bürger in Wildeshausen kommen höhere Belastungen zu. Geplant sind unter anderem Steueranhebungen und Parkgebühren.

Wildeshausen – Große Erleichterung am Mittwochabend im Wildeshauser Finanzausschuss: Die Stadt Wildeshausen kann aller Voraussicht nach für die nächsten beiden Jahre einen ausgeglichenen Doppelhaushalt vorlegen. Noch im Sommer hatte es so ausgesehen, dass wegen der Mehrbelastungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro durch Inflation, deutlich steigende Energiepreise und Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst viele freiwillige Leistungen und geplante Investitionen gestrichen werden müssen.

Nun rechnet Kämmerer Thomas Eilers aber damit, wegen der Energiepreisbremse sowie prognostizierten deutlich höheren Steuereinnahmen sowie Zuweisungen durch das Land eine Punktlandung hinlegen zu können.

Sanierung des Freibades ist wieder ein Thema

„Das sind ja positive Nachrichten“, freute sich der stellvertretende Finanzausschussvorsitzende Wolfgang Sasse (CDU). In diesem Zusammenhang gelang es CDW, FDP und CDU gegen die Stimmen von UWG und Grünen bei Stimmenthaltung der SPD die Empfehlung durchzusetzen, 510 000 Euro für die Planung einer Sanierung des Freibades im Haushaltsplan durchzusetzen. „Wir wollen das jetzt anschieben“, so Ulrich Kramer (CDU). „Eine Kreisstadt muss so etwas vorhalten“, bekräftigte Jens-Peter Hennken (CDW), während Majken Hjortskov (Grüne) weiter für ein Naturbad plädierte und deshalb dagegen stimmte.

Die Entscheidung für die Sanierung muss allerdings ebenso wie alle anderen Empfehlungen noch am 15. Dezember vom Stadtrat bestätigt werden.

Trotz guter Vorzeichen und ausgeglichener Bilanz dürften einige Belastungen auf die Wildeshauser Bürger sowie Gäste der Stadt zukommen, die die Haushaltsituation weiter verbessern sollen. Auf Antrag der Gruppe Grünen/Linke empfahl der Finanzausschuss mit den Stimmen der UWG, der CDW und der SPD, die Grundsteuer A und B um 20 Prozent anzuheben, was der Stadt Mehreinnahmen von rund 180.000 Euro und Hausbesitzern eine Belastung von 20 Euro zusätzlich bescheren dürfte. Hennken wies aber darauf hin, dass er das als vorbereitende Maßnahme sieht. Es müsse darum gehen, möglichst bald Einnahmen aus der Grundsteuer C für jahrelang nicht genutzte Grundstücke zu gewinnen, um die Bürger dann bei der Grundsteuer A und B zu entlasten.

Empfohlen wurde von Grünen, CDW und UWG am Mittwoch auch die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von 380 auf 383 Prozent, was jährliche Mehreinnahmen von rund 78.000 Euro bringen dürfte. Wolfgang Däubler (UWG) verwies darauf, dass man auch mit diesen Einnahmen langfristig die Ausgaben für Bildung und Erziehung sichern könne.

Einige Erhöhungen geplant

Auf die Bürger warten aber noch weitere Erhöhungen. Laut Empfehlungen des Ausschusses sollen die Eintrittspreise im Krandelbad erhöht werden (jährliche Mehreinnahmen von 30.000 Euro), der Tagessatz auf dem Wohnmobilplatz soll deutlich steigen (125.000 Euro) und auf den Stellflächen in der Innenstadt sowie auf dem Gildeplatz sollen Gebühren von einem Euro pro Stunde verlangt werden. Die Mehreinnahmen beziffert die Verwaltung auf 200.000 Euro. Erhöht werden soll auch die Vergnügungssteuer für Einnahmen aus Spielgeräten. Angepeilt ist hier eine Erhöhung um zwei Prozent. Das würde rund 50.000 Euro in die Stadtkasse spülen. Die Steuer war zum 1. Januar 2020 bereits von 20 auf 24 Prozent angehoben worden. Damals hatte es eine Klage gegeben, die zwar zurückgezogen worden war. Die Gefahr einer neuen Klage besteht allerdings, denn Eilers erläuterte, dass in Niedersachsen bislang nur Steuersätze bis 22 Prozent ausgeurteilt und somit genehmigt sind.