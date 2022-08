Familienausflug: Rapper Bushido in Wildeshausen-Aumühle

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Bushido (rechts) war zum Kart-Fahren in Aumühle. © nonstopnews

Prominenter Besuch auf der Kart-Bahn in Aumühle: Rapper Bushido war mit seinen Kindern vor Ort.

Rapper Bushido war am Samstag mit seinen Kindern zum Go-Kart-Fahren in Aumühle. Der Künstler heißt mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Youssef Ferchichi und ist mit Anna-Maria Ferchichi, einer Schwester von Sarah Connor, verheiratet. Das Paar hat mehrere gemeinsame Kinder. Und die Frau des Rappers hat Verwandte in der Region. Beim Kart-Fahren – vermutlich war laut der Nachrichtenagentur Nonstop-News der Anlass für den Besuch der Kartbahn in Aumühle der siebte Geburtstag seines Sohnes Issa – ließ sich Bushido offenbar mit seinen Kindern von einem Kameramann filmen.

Das Promi-Paar mit seinen acht Kindern ist immer mal wieder in den Schlagzeilen. Ob Anna-Maria Ferchichi am Wochenende in Aumühle dabei war, ist nicht bekannt – aber wahrscheinlich, schließlich ging es zur ihrer eigenen Mutter..

Sohn Issa hatte gerade eine Blutvergiftung

Ferchichi war im November Mutter von Drillingen geworden. Im Frühjahr wurde bekannt, dass ihr Sohn Djibrail, am sogenannten PFAPA-Syndrom leidet. Und vor wenigen Wochen wurde bei ihrem Sohn Issa eine Blutvergiftung entdeckt. In ihrer Instagram-Story vor rund einem Monat erzählte die Ehefrau von Bushido, was passiert war. Sie sei mit Issa beim Kinderarzt gewesen – und dieser habe bei einer Untersuchung festgestellt, dass er eine Blutvergiftung hat. „Es ist wirklich eine minimale Wunde an seiner Ferse. Da ist ein kleiner Stein reingekommen und das ist jetzt einfach mal zur Blutvergiftung geworden“, erzählte Anna-Maria ihrer Community: „Man sieht richtig die Linie, wie sie sich so Richtung Bein bewegt. Also wirklich unheimlich.“



Der Kleine bekam darauf Antibiotika und musste den Fuß ruhig halten. „Nichts mit Schwimmen und Rumtoben am Wochenende. Und da er ja eh so ein Wirbelwind ist, weiß ich gar nicht, wie ich ihn ruhig halten soll“, fuhr die 40-Jährige fort.



Nun ja, diese Probleme scheinen ja behoben zu sein. Immerhin konnte der Junge nun in Wildeshausen offenbar seinen Geburtstag feiern oder nachfeiern...