In Wildeshausen aufgewachsener pensionierter Richter Jens-Michael Alfers erhält Musikpreise

Oldenburg/Wildeshausen – Eigentlich war der in Wildeshausen aufgewachsene Jens-Michael Alfers immer nur Hobbymusiker. Mehr als 40 Jahre lang. Ambitioniert zwar, aber ohne großen Ehrgeiz, auf großen Bühnen zu spielen. Nun hat der 67-Jährige eine späte Würdigung als Musiker erfahren. Die Deutsche Popstiftung zeichnet ihn neben weiteren Musikern in einer der Hauptkategorien aus, dem Deutschen Pop Preis. Die Auszeichnung erhält er heute bei einer Gala in Siegen.

Den Preis bekommt Alfers für seine eingereichte CD „Der lange Weg“. Fünf Titel sind auf der Scheibe. Titel, die ernst klingen, fast schon Melancholie verbreiten: „Endstation“, „Noch mal ein Abenteuer“, „Der lange Weg“, „Fieber“, „Kein Glück“.

Auf dem Brief, den Alfers von der Deutschen Popstiftung bekommen hat, prangt der Slogan „Nachwuchsförderung im Bereich der Popularmusik“, direkt unter dem Logo. Nun gilt der 67-Jährige nicht mehr unbedingt als Nachwuchskünstler. „Ich denke, man muss das so sehen, dass sich der Preis nicht an die Jugend richtet, sondern an Newcomer“, sagt Alfers. An Musiker also, die kommerziell bisher nicht groß in Erscheinung getreten sind.

Die Popstiftung zeichnet den 67-Jährigen nicht nur in der Kategorie „Pop“ mit einem Preis aus, sondern gleich zweifach in der Kategorie „Singer-Songwriter“: für seine zwei eingereichten Stücke „Endstation“ und „Kein Land in Sicht“.

„Bei ‚Endstation‘ geht es darum, dass ich dem Teufel von der Schippe springe“, sagt Alfers. Der Titel „Kein Land in Sicht“ beziehe sich auf die Kriegssituation in der Ukraine.

Bis vor einem Jahr als Strafrichter tätig gewesen

Alfers war bis Ende August 2021 Strafrichter – und Vizepräsident des Landgerichts Oldenburg. Der 67-Jährige verhandelte Strafsachen wie Körperverletzungen, Diebstahl, Betrug oder Trunkenheitsfahrten. Jetzt ist er pensioniert, hat Zeit für sein Hobby: die Musik, das Produzieren von Songs.

„Ich habe das auf der letzten Strecke erreicht.“ Mit „das“ meint er den Preis. Die späte Anerkennung. Klingt ein wenig nach dem Titel der CD, die er eingereicht hat. Er habe sich selbst angemeldete, aber ohne große Erwartungen. „Ich habe mir gedacht, ich kann ja mal teilnehmen.“

Irgendwann sei dann ein Brief von der Deutschen Popstiftung gekommen. „Als ich den öffnete, habe ich damit gerechnet, dass das einer dieser ‚Leider‘-Briefe ist.“ Aber in dem Brief habe gestanden, dass er einer der Preisträger sei. Richtig daran geglaubt habe er aber erst, nachdem er bei der Popstiftung angerufen habe und einer ihrer Mitarbeiter ihn davon überzeugte.

Der pensionierte Richter wurde in Oldenburg geboren, seine Grundschulzeit verbrachte er zunächst in Neerstedt, ehe seine Eltern mit ihm nach Wildeshausen zogen. „Damals war ich neun Jahre alt, ich habe also meine Sturm- und Drangzeit in Wildeshausen verbracht.“ Mit 15 fing er damit an, Musik zu machen.

Er wollte nie seine Musik vermarkten

„Ich habe nie versucht, meine Musik zu vermarkten“, sagt der 67-Jährige. Er hat auch nie die große Live-Karriere auf der Bühne angestrebt. „Früher – in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre – bin ich einige Male live aufgetreten, zum Beispiel im Café am Damm in Oldenburg oder im Jugendzentrum in Wildeshausen vor vielleicht 40 oder 50 Leuten“, denkt er zurück. „Ich bin nicht so ein Live-Musiker.“ Für ihn seien andere Dinge wichtiger: „Ich entscheide, wie die Musik ausfällt, und ich will mit meinen Mitstreitern Ideen umsetzen.“ Coversongs nachspielen? Nicht sein Ding. „Ich spiele nur eigene Songs.“

Und noch etwas scheint ihm wichtig: Technisch hochwertige Songs zu produzieren: „Alle Instrumente und der Gesang müssen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen“, beschreibt er seine perfektionistische Herangehensweise. Profimusiker hätten ihm bescheinigt, dass seine Songs extrem gut produziert seien. „Wenn ich das erreicht habe, dann bedeutet das aber nicht automatisch, dass der Song gut ist“, schränkt er ein.

Bis 2020 hat Alfers nicht selbst gesungen, er hat das lieber anderen überlassen. „Das erste Mal, dass ich dann doch selbst gesungen habe, das müsste mit dem Song ‚Fieber‘ gewesen sein“, also mit dem Song, der während der Corona-Pandemie entstand. Seine Beteiligung an den Stücken bis dahin: das Gitarrenspiel und die Komposition der Songs. Nun singt Alfers – und er singt nur auf Deutsch.

Wie seine Zukunftspläne aussehen? „Ich drehe mithilfe eines Profis ein Musikvideo für das Stück ‚Nacht der Träumer‘.“ Geplant sei, dass das Video Anfang Februar veröffentlicht wird.