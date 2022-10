Widerstand in Düngstrup gegen neue Biogasanlage: Jörn Ahlers reagiert mit scharfer Ironie

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Gespräch mit Anwohnern: Im April erläuterte Jörn Ahlers sein Projekt in Düngstrup. © Ahlers

In Düngstrup formiert sich Widerstand gegen die geplante Erweiterung einer Biogasanlage. Für kommende Woche ist eine Bürgerversammlung geplant. Unterdessen reagiert der Investor Jörn Ahlers auf diese Ankündigung. Hier das Update:

Investor Jörn Ahlers aus Düngstrup reagiert in einer Pressemitteilung mit scharfer Ironie auf die Ankündigung von Gerd Hespe-Meyer und Dorina Pieper, eine „Interessengemeinschaft gegen die Erweiterung der Biogasanlage Dünstrup Ahlers“ gründen zu wollen. „Der Gesellschafter von zwei Biogasanlagen in Düngstrup gründet gemeinsam mit seiner Nichte eine Interessengemeinschaft gegen die Erweiterung der Biogasanlage seines Konkurrenten und lädt diesen Betreiber zur Versammlung angeblich ein. Das ist das gleiche, als wenn das Autohaus Ford Woltmann gegen den Anbau des gegenüberliegenden Autohauses VW Hoppe eine Interessengemeinschaft gründet und dann auch noch den VW Geschäftsführer zur Präsentation eines neuen Ford-Modells einlädt, bei dem die Konkurrenz schlecht gemacht wird“, so Ahlers. „Als Werbeargumente werden Erschließungsbeiträge, die in anderen Gemeinden abgeschafft wurden und der Verweis auf Gewerbefläche, die dem Betreiber bereits vor Jahren durch die Stadt verweigert wurden, angeführt. Ein Schelm, der sich über die wahren Interessen der Interessengemeinschaft in Düngstrup nichts Böses denkt.“

Artikel vom 5. Oktober: Mit einigen Unterlagen und einer Reihe von Argumenten sind Dorina Pieper, Vorsitzende des Vereins „Düngstruper Dorphus“, und Gerd Hespe-Meyer, ehemaliger Vorsitzender sowie Betreiber der zwei anderen Biogasanlagen im Ort, am Mittwochvormittag in der Redaktion unserer Zeitung vorstellig geworden. „In den Medien wird immer nur seine Seite dargestellt“, behauptet Hespe-Meyer und will deutlich machen, warum er und seine Mitstreiter die geplante Erweiterung der Biogasanlage Ahlers in Düngstrup ablehnen. „Wir wollen aber nicht mit dem Knüppel draufhauen“, betont Hespe-Meyer, vielmehr sei man an einer gemeinsamen Lösung zum Wohle aller Düngstruper interessiert.

Kurz zu den bekannten Fakten: Landwirt Jörn Ahlers plant, seine Biogasanlage in Düngstrup zu erweitern. Er will rund sechs Millionen Euro investieren und deutlich mehr Gas produzieren. Der Wildeshauser Bauausschuss stimmte in öffentlicher Sitzung mit großer Mehrheit gegen die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens. Das kippte der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss aber wieder. Im Zuge des Verfahrens, das ergebnisoffen geführt wird, werden Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange, wie dem Landkreis Oldenburg eingeholt. Bürger können sich ebenfalls zu Wort melden.

Die Düngstruper um Pieper und Hespe-Meyer haben allerdings jetzt den Weg an die Öffentlichkeit gewählt, um deutlich zu machen, welche Folgen die Erweiterung der Anlage für ihr Dorf hätte. „Der Rattenschwanz von Problemen wurde von der Politik bis jetzt noch nicht richtig beachtet“, sagt Pieper. Konkret kritisiert sie, dass mit einer erhöhten Verkehrsbelastung im Ort zu rechnen sei (wir berichteten am 26. April). Laut eines Verkehrsgutachtens im Auftrag von Ahlers sind pro Tag normalerweise 40 Lastwagen-Fahrten, im September während der Maisernte 96 Fahrten zu erwarten. Das sei aus mehreren Gründen problematisch, führen Pieper und Hespe-Meyer aus. So würden die Straßen auf Dauer kaputt gefahren, was wiederum eine Sanierung auf Kosten der Anlieger zur Folge haben könnte. Außerdem sei die Verkehrssicherheit vor allem für Radfahrer eingeschränkt. Beide kritisieren, dass die Angaben im Gutachten teilweise nicht korrekt seien. So bemängeln sie, dass die Straßenbreiten von mehr als sechs Metern falsch angegeben seien. „Wir sind da mit dem Zollstock durchgelaufen. Die Straßen sind wesentlich schmaler“, sagt Pieper.

Kritik an der Größe der geplanten Anlage

Die Dimension des Projekts finden die Kritiker ebenfalls problematisch. „Wir reden hier nicht mehr über eine normale Biogasanlage. Das ist eine industrielle Anlage“, betont Hespe-Meyer mit Blick auf die gut 20 Meter hohen geplanten Fermenter. 80.000 Tonnen Mist beziehungsweise Gülle sollen pro Jahr verarbeitet werden. Demgegenüber stellt Hespe-Meyer die „Produktion“ von Geflügelmist im Landkreis Oldenburg. Die lag laut Zahlen der Landwirtschaftskammer bei rund 46.000 Tonnen im Jahr 2020. Vor diesem Hintergrund befürchtet Hespe-Meyer, dass die Preise für Mist steigen werden. Schließlich seien auch außerhalb von Düngstrup einige neue und große Anlagen geplant – in Friesoythe und Rechterfeld beispielsweise. Das könne zur Folge haben, dass sich der Betrieb bestehender, kleiner Anlagen nicht mehr rechnet. „Die Erweiterung macht den freien Markt kaputt“, kritisiert er.

Des Weiteren befürchten er und Pieper eine zunehmende Geruchsbelästigung. Die vorherrschende Windrichtung sein nun mal in Richtung Dorf, betonen sie. „Düngstrup wird zum Klo des Landkreises Oldenburg“, formulieren sie eine vermutete Folge der Erweiterung.

Hespe-Meyer und Pieper möchten trotz der Differenzen eine einvernehmliche Lösung, sagen. Deswegen hat Hespe-Meyer einen Alternativplan: Weiterbetrieb der bestehenden Ahlers-Anlage und Verwendung des Gases in Betrieben im Umland. Diese suchten wegen des hohen Erdgaspreises nach anderen Möglichkeiten.

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Ahlers: „Ich möchte gerne, dass die Bürger mitgenommen werden.“ Er bezog sich dabei auf ein Treffen am 16. Oktober. Außerdem verwies er auf einen eventuellen Kompromiss, nämlich eine Leitung zum Klärwerk für das Kaliwasser (Salzwasser), das in der Biogasanlage in großen Mengen anfallen würde. Dadurch würde die Verkehrsbelastung sinken, weil weniger Transporte über die Straße nötig seien.