Wildeshauserin mit 1,25 Promille aus dem Verkehr gezogen

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © Privat

Wildeshausen – Eine 33-jährige Wildeshauserin wurde in der Nacht mit 1,25 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der Führerschein ist erst mal weg.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppte die Polizei am Sonntagmorgen um 4:25 Uhr eine 33-jährige Frau aus Wildeshausen, die mit ihrem Auto die Immelmannstraße in Wildeshausen befuhr. Da Atemalkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin festgestellt werden konnte, erfolgte ein entsprechender Test, der einen Wert von 1,25 Promille ergab. Es folgten im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines der Beschuldigten.

Einbruch in Bildungseinrichtung

Eine Bildungseinrichtung an der Apfelallee in Bookholzberg war in der Zeit von Freitag, 19. Mai, 21 Uhr bis Sonnabend, 20. Mai, 10:10 Uhr das Ziel eines Einbruchs. Nachdem sich unberechtigt Zugang ins Objekt verschafft worden war, wurden nach Angaben der Polizei die Räumlichkeiten durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter Telefon 04222/946950 entgegen.

Mit Auto in den Gegenverkehr geraten

Ein Wildeshauser Autofahrer hat am Dienstag gegen 7.40 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der 45-jährige Wildeshauser befuhr mit einem Skoda die Harpsteder Straße in stadtauswärtiger Richtung. Ungefähr in Höhe des Prinzessinenweges geriet er mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem VW eines ebenfalls 45-Jährigen aus Wildeshausen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die entstandenen Schäden wurden auf mindestens 12.000 Euro geschätzt. Der VW-Fahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.