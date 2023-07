Immer mehr Hitze und Dürre im Landkreis Oldenburg

Von: Ove Bornholt

Ein Bauarbeiter in der Sonne: Die Zahl der Hitzetage im Landkreis Oldenburg ist deutlich gestiegen. © dpa

Eine Auswertung für den Landkreis Oldenburg zeigt: Seit 1993 ist die Anzahl der Hitzetage und Dürremonate stark gestiegen. Die Kommunen versuchen, die Folgen abzumildern.

Landkreis – Die Anzahl der Hitzetage und Dürremonate im Landkreis Oldenburg hat in den vergangenen 30 Jahren deutlich zugenommen. Das zeigen Recherchen des Netzwerks „CORRECTIV.Lokal“, die unsere Zeitung ausgewertet hat.

Demnach gab es zwischen 1961 und 1990 im Schnitt 2,7 Hitzetage pro Jahr. Als solche gelten Tage mit Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius. Zwischen 1993 und 2022 wurden im Landkreis Oldenburg hingegen durchschnittlich 7,1 Hitzetage pro Jahr verzeichnet – ein deutlicher Anstieg.

Mehr Hitzewellen, Dürre und Starkregen erwartet

Ebenfalls stark zugenommen haben Dürremonate, also Monate, in denen mindestens die Hälfte des Landkreises Oldenburg von einer Dürre betroffen ist. Von 1961 bis 1990 waren das statistisch gesehen nur 1,9 Monate pro Jahr im sogenannten Oberboden (bis 25 Zentimeter). Von 1993 bis 2022 ist dieser Anteil auf 2,8 Monate gestiegen. Betrachtet man nur die Jahre 2018 bis 2022 sind es sogar sechs Monate, also im Schnitt die Hälfte des Jahres.

Damit nicht genug: Der Landkreis Oldenburg geht davon aus, dass die Bewohner bis 2050 häufiger mit extremen Wetterereignissen konfrontiert werden. Auch mehr Hitzewellen, längere Dürren und Starkregen werden erwartet. Stellt sich die Frage, wie der Kreis und die Kommunen ihre Bürger schützen und unterstützen.

Anlass für die Berichterstattung ist, dass der Entwurf für das neue Gesetz zur Klimaanpassung heute zur Abstimmung ins Bundeskabinett gehen soll. Darin steht, dass Städte und Gemeinden künftig dazu verpflichtet werden sollen, einen Klimaanpassungsplan zu erstellen. Nur, wenn der Landkreis explizit eine Ausnahme ausspricht, beispielsweise weil die Gemeinde sehr klein ist, soll die Pflicht nicht gelten.

Beim Landkreis Oldenburg hat man sich schon mit einem Klimaanpassungskonzept beschäftigt, für das erste Summen im Haushalt bereitgestellt wurden. Es habe Fördergelder vom Bundeswirtschaftsministerium geben sollen, sagt Manuela Schöne, Klimaschutzbeauftragte des Landkreises. „Aber wir warten weiter händeringend.“ Denn bisher gebe es weder ein Förderfenster noch eine Aussage, wann Mittel bereitgestellt werden. Im Zuge des Konzepts sei auch ein Hitzeaktionsplan zuschussfähig.

Unabhängig davon haben der Landkreis und die angehörigen Gemeinden bereits einige Maßnahmen ergriffen wie zum Beispiel die Begrünung von Dächern bei den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen. In Neerstedt wurde ein Schulwald angepflanzt, mit unterschiedlichsten Baum- und Straucharten, darunter auch klimaresistente Sorten. Und in Neubaugebieten sind schon seit dem Jahr 2016 Regensickerbecken vorgesehen. Genauso wie in diversen Gebieten vorgeschrieben ist, dass Eigentümer Regen auf ihrem Grund versickern lassen. Sie werden auch zum Thema Starkregen beraten.

Auf Anfrage äußert sich auch die Stadt Wildeshausen zu den dürre- und hitzebedingt zunehmenden Schwierigkeiten. „Bei den in Rede stehenden Zielsetzungen handelt es sich in der Tat um große Herausforderungen für alle Kommunen“, teilt Stadtsprecher Hans Ufferfilge mit. „So haben wir exemplarisch mit der Fassadenbegrünung an der Hauptschule begonnen. Der Kindergarten Weizenwichtel hat eine Dachbegrünung erhalten.“

Nicht nur im Kernstadtgebiet, wo sukzessive mit dem Austausch der Baumbestände bereits begonnen wurde, erfolgen Neuanpflanzungen mit resistenten Baumarten, heißt es weiter. Dies geschehe ebenso im Rahmen der von der Stadt vorzunehmenden Ausgleichspflanzungen mit geeigneten Baum- und Straucharten. Ufferfilge spricht von einem „fortwährenden Prozess“. Über die Bauleitplanung werde dies künftig auch verstärkt in die Baugebiete der Stadt getragen werden.

