Imke Haake gelingt landesweites FDP-Rekordergebnis, doch sie scheitert

Von: Dierk Rohdenburg

Rekord-Ergebnis, aber nicht im Landtag: Imke Haake trat für die FDP an. © dr

Kein liberaler Politiker war bei der Wahl in Niedersachsen besser als Imke Haake aus Großenkneten. Sie ist die einzige FDP-Politikerin, die in einer Gemeinde als Direktkandidatin die Mehrheit erreicht hat.

Auf der interaktiven Landkarte von Niedersachsen, die anzeigt, wie die Gemeinden bei der Landtagswahl am Sonntag gewählt haben, gibt es neben roten und schwarzen Flächen nur einen gelben Tupfer. Es ist die Gemeinde Großenkneten, in der die Direktkandidatin Imke Haake für die FDP sensationelle 28,3 Prozent der Stimmen erreichte. Deutlich vor Pia van de Lageweg (SPD, 23,3 Prozent), Lukas Reinken (CDU, 18,7 Prozent) und Andreas Altergott (AfD, 15 Prozent).

„Ich habe offenbar das beste Ergebnis aller FDP-Kandidaten in Niedersachsen erreicht. Mehr als beispielsweise Spitzenkandidat Stefan Birkner“, bilanzierte Haake am Morgen nach der Wahl.

Nützen tut ihr das nichts, denn weil die Liberalen landesweit an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten, zieht niemand von der FDP in den Landtag ein.

Niedersachsen-Wahl 2022: FDP schafft es nicht ins Parlament

„Das muss ich erst einmal sacken lassen“, sagte Haake, die mit Listenplatz 3 auf jeden Fall ins Parlament eingezogen wäre – wenn die Liberalen es dort hinein geschafft hätten. „Wir haben am Abend noch auf die Briefwähler gehofft, die uns traditionell stark unterstützen“, berichtet Haake. Aber um 22 Uhr sei auch diese Hoffnung geschwunden.

„Ich bin sehr enttäuscht“, bekannte die Liberale. „Ich habe vorher so viel Zustimmung erfahren.“ Besonders niederschmetternd findet sie das Ergebnis der AfD und ihres Kandidaten. „Da ackert man 20 Jahre in der Politik vor Ort, und dann kommt da ein Neuer, der sich nicht auskennt sowie menschenscheu ist, und erhält so viele Stimmen“, reagierte sie frustriert. Sie gehe aber davon aus, dass die Wahl von der Bundespolitik überschattet gewesen sei. Damit hätte die FDP kaum eine realistische Chance gehabt, mit landespolitischen Akzenten wahrgenommen zu werden.

Politische Zukunft noch ungewiss

Wie es mit ihrer politischen Arbeit weitergeht, weiß das Großenkneter Gemeinderatsmitglied noch nicht. „Am Abend haben wir erst einmal eine digitale Landesvorstandssitzung“, stellte sie am Montagmittag fest. „Da werden wir das Ergebnis analysieren.“ Erst später werde sie sich entscheiden, wohin der Weg führt. Als aufmunterndes Signal wertet sie auf jeden Fall, dass so viele Menschen mit ihr mitgefiebert hätten.