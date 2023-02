Landkreis untersagt dauerhaftes Wohnen im Hotel in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Das Hotel am Bahnhof: In den Zimmern darf nicht dauerhaft gewohnt werden. © bor

Der Landkreis Oldenburg hat das dauerhafte Wohnen in zwei Zimmern eines Hotels in Wildeshausen untersagt. Der Besitzer verweist auf die allgemeine Wohnungsnot.

Wildeshausen – Die Wohnungsnot treibt manchmal seltsame Blüten: In Frank Stövers Hotel am Bahnhof in Wildeshausen waren zwei Zimmer so lange an dieselben Personen vermietet, dass der Landkreis Oldenburg einschritt und die Nutzung untersagte. Dauerhaftes Wohnen ist laut Bebauungsplan nicht erlaubt. Laut Landkreis waren die Personen aber sogar zum Teil dort gemeldet – und zwar seit April 2021. Es handelt sich um Zimmer im Anbau ans Bahnhofshauptgebäude Richtung Ladestraße.

Die Bewohner hätten einfach keine passende Wohnung gefunden, sagt Stöver, der auf der einen Seite ganz froh über das Eingreifen der Behörde ist. „So bekomme ich die Zimmer wieder, die ich ja an Besucher vermieten will.“ Auf der anderen Seite sei er selbst nicht aktiv geworden, „weil dort ein syrischer Flüchtling mit seinem achtjährigen Sohn lebte. Den schmeiße ich doch nicht raus.“

Syrische und polnische Bewohner

In dem anderen Zimmer habe eine polnische Familie gelebt – auch länger als ein halbes Jahr. Der Syrer habe einfach keine Unterkunft in Wildeshausen gefunden. „Das Problem war, dass er seine Familie nachholen wollte. Das sind dann rund ein Dutzend Menschen, weil er viele Kinder hat.“ Mittlerweile gebe es jedoch eine Möglichkeit: „Wir haben ein Wohnhaus in der Nachbarschaft gefunden“, freut sich Stöver.

Die polnische Familie sei inzwischen ebenfalls nicht mehr im Hotel. „Die konnten auch kein Deutsch“, erklärt er die Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche. Mittlerweile sei es aber mithilfe einer Verwandten gelungen, etwas zu finden.

Viele Flüchtlinge und Vertriebene im Landkreis

Überall werde doch inzwischen Wohnraum gesucht. „Man weiß nicht, wo man die Leute lassen soll“, sagt Stöver mit Blick auf die erwarteten Ukraine-Vertriebenen. Bekanntlich soll der Landkreis bis März noch 1 538 Menschen aufnehmen. Hinzu kommen die rund 20 Asylbewerber pro Woche aus anderen Teilen der Welt, die ebenfalls zugewiesen werden. Und: Allein seit Ausbruch des Ukraine-Krieges sind rund 1 700 Personen aus dem Land in den Landkreis gekommen.

In Stövers Augen könnten auch Hotelzimmer an Flüchtlinge vermietet werden. „Schließlich wird ,Meyers Gasthaus‘ in Huntlosen gerade dafür hergerichtet.“ Bekanntlich hat die Gemeinde Großenkneten das seit der Schließung im Herbst leer stehende Gebäude Ende vergangenen Jahres angemietet.

Alternativ habe er gegenüber dem Landrat vorgeschlagen, eine Art Containerdorf an der Ladestraße zu errichten – gegenüber vom Imbiss. Dort könnten die Menschen zentral und übergangsweise untergebracht werden.

Eigentlich hatte der Hanstedter vor, an gleicher Stelle 29 Wohnungen zu bauen. Doch dieses Vorhaben liegt nun erst einmal auf Eis. „Das Projekt ist gestorben“, sagt Stöver. Die Bundesregierung habe die Förderung heruntergefahren. „Der Bauantrag liegt fertig in der Schublade, bis auf ein Lärmgutachten“, so der Investor. Doch ohne die schon 2019 eingeplanten Fördermittel sei die Umsetzung nicht denkbar. Wie berichtet, wollte Stöver zwei Gebäude auf dem rund 1 700 Quadratmeter großen und derzeit brach liegenden Areal errichten.