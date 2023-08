Illegales Autorennen in Wildeshausen?

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Der Unfall ereignete sich beim Krankenhaus Johanneum. © dpa

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Wildeshausen Zeugen. Es könnte sich um ein illegales Autorennen gehandelt haben.

Wildeshausen – Einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 20.15 Uhr in Wildeshausen soll ein illegales Autorennen vorausgegangen sein. Das berichtet die Polizei mit Verweis auf Zeugen am Sonntagnachmittag.

Laut Zeugenberichten war der 18-jährige Fahrer eines schwarzen BMWs von der Feldstraße kommend in den Kreisverkehr beim Krankenhaus gefahren, wollte diesen Richtung Visbeker Straße wieder verlassen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er einen Baum rammte. Sowohl er als auch der 14-jährige Beifahrer, beide aus Wildeshausen, erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden am Auto liegt bei rund 15.000 Euro.

„Nach Angaben von Zeugen sind der BMW sowie ein grauer Golf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr eingefahren, bevor sich der Unfall ereignete“, heißt es im Polizeibericht. Vor Ort leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Kraftfahrzeugrennens ein und beschlagnahmten den Führerschein des Unfallfahrers.

Stichflamme aus Gasheizstrahler

Am Samstag, 26. August, gegen 23 Uhr ist es in Beckeln in der Straße „Zum Neuen Lande“ beim Zünden eines Gasheizstrahlers auf einer überdachten Terrasse zu einer Stichflamme gekommen. Im Anschluss kam es zu einer weiteren starken Gasverbrennung. Das Feuer wurde mittels eines Feuerlöschers durch den Eigentümer gelöscht. Abschließend fand eine Kontrolle durch die Feuerwehr Beckeln statt, die mit fünf Einsatzkräften vor Ort war. Es kam zu keinem Gebäude- oder Personenschaden.

Einbrecher in ein Wohnhaus

Am Freitagabend im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 23 Uhr kam es am Binsenweg in Großenkneten, in der Nähe des Heckenrosenweges, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen, das Diebesgut ist noch nicht näher bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 entgegen.