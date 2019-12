„Ihr seid eine Risikogruppe“

Wildeshauser Polizei sensibilisiert 400 BBS-Schüler für Gefahren im Straßenverkehr

+ Fahrsimulator: realistische Darstellung des Verkehrsgeschehens an der Tafel.

Wildeshausen – Das anfängliche Lachen und Kichern ist einer tiefen Stille gewichen. Denn was Rolf Quickert und Ann-Kathrin Wiedenfeld von der Wildeshauser Polizei den Schüler der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen (BBS) an diesen Mittwochvormittag präsentieren, ist wortwörtlich todernst. Dabei sind es zunächst bloß Worte: Was passiert mit einem Autofahrer, wenn er unangeschnallt mit Tempo 80 gegen einen Baum fährt? In Zehntelsekunden unterteilt, schildern nüchterne Sätze an der Tafel die letzte Sekunde bis zum Aufprall: Wie die Knochen brechen, der Fahrer von der Lenksäule durchbohrt wird, sich die Lungen mit Blut füllen, der Schock einsetzt ... Später sollten noch Bilder folgen, von tatsächlichen Unfällen – Aufnahmen am jeweiligen Unglücksort.