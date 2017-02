Wildeshausen - Als „Anführer einer Raub- und Mordbande“ charakterisierte sich der Verleger Peter Suhrkamp während seiner Dienstzeit als Offizier während des Ersten Weltkriegs. Das Leben des 1891 in Kirchhatten geborenen Intellektuellen ist Thema der Wanderausstellung „Lebenswege und Lebenswirklichkeit“, die seit Mittwoch im Foyer des Kreishauses in Wildeshausen zu sehen ist und anlässlich seines 125. Geburtstag konzipiert worden war.

Kurze, informative Texte und Fotos beleuchten auf zwölf Roll-Up-Bannern die Kindheit, die Arbeit als Lehrer, die Zeit im Ersten Weltkrieg, die Tätigkeit als Dramaturg, Redakteur sowie Verleger und die Verfolgung Suhrkamps während der Herrschaft der Nazis. Zu der Ausstellung gehört ein Telefon, aus dessen Hörer Reden von Suhrkamp erklingen.

Seine ablehnende Haltung zum Krieg entwickelte der Sohn eines Bauern während der Grabenkämpfe an der Westfront, während der er eine Sturmkompanie angeführt und dafür zwei Orden erhalten hatte. „Ich verrate und morde“, schreibt er über sich. Ein paar Monate nachdem ein guter Freund schwer verwundet wurde und gestorben war, brach Suhrkamp zusammen und landete in der Psychiatrie in Bremen.

Zum Pressegespräch über die Ausstellung war Suhrkamps Enkelin, die ihren Großvater nie persönlich kennenlernte, aus Freiburg angereist. Raffela Suhrkamp bedankte sich für den Einsatz der Kuratorin Etta Bengen und des Chronisten Wolfgang Martens, die beide ihren Teil beigetragen hatten.

Die Wanderausstellung war bisher in Kirchhatten, Augustfehn, Oldenburg und Bremen zu sehen. Da allerdings noch mit etwas mehr Leihgaben wie Urkunden, Büchern und Fotos. Als persönliches Stück ist nun nur noch ein Teestövchen geblieben, die anderen Exponate wurden bereits zurückgegeben.

Die Banner sind bis zum 28. März, Suhrkamps Geburtstag, zu sehen. Dann führt Bengen ab 15 Uhr Interessierte durch die Ausstellung. bor