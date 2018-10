„Ich lerne hier das echte Deutschland kennen“

Wildeshausen/Hertford - Seit 25 Jahren besucht Trish Goldsmith die Kreisstadt. Die Engländerin lebt in Hertford, der Partnerstadt Wildeshausens. Goldsmith ist Chorsängerin und tritt mit weiteren Hertfordern bei einem Konzert am Sonnabend, 20. Oktober, ab 20 Uhr in der Alexanderkirche auf. Im Interview verrät die 70-jährige Britin, wie sie die Wildeshauser wahrnimmt, was ihr an der Stadt gefällt und wie sie zum Brexit steht. Die Fragen stellte Ove Bornholt.

Frau Goldsmith, was sind die ersten drei Sachen, die Ihnen einfallen, wenn Sie an Wildeshausen denken?

Trish Goldsmith: Freundliche Leute, eine saubere sowie angenehme Stadt und glückliche Erinnerungen an die angenehme Zeit, die ich dort verbracht habe.

Wie war Ihr erster Besuch im Oktober 1993?

Goldsmith: Eine große Gruppe aus unserem Chorverein flog nach Bremen, von wo wir nach Wildeshausen gebracht wurden. Wir haben unter anderem im Gottesdienst gesungen. Ich erinnere mich, dass es sehr emotional war, als wir eingeladen wurden, das „Vaterunser“ zu sagen – alle zusammen, aber jeder in seiner eigenen Sprache. Wenn man an all das denkt, was zu Lebzeiten unserer Eltern geschehen war, schien es unglaublich, dass dies passieren konnte: Engländer und Deutsche beten gemeinsam! Für mich drückt das aus, worum es bei Städtepartnerschaften und internationaler Freundschaft geht.

Und wie hat es sich angefühlt, in einer fremden Stadt zu sein?

Goldsmith: Bei meinem ersten Besuch hielt ich mich an meine Landsleute – vielleicht war ich ein wenig nervös. Jetzt, nach mindestens zehn Besuchen, kenne ich mich aus und fühle mich in Wildeshausen sehr wohl.

Wohnen Sie denn immer bei einer bestimmten Familie?

Goldsmith: Bei fast jeden Besuch nach dem ersten bin ich bei der Familie Jöllenbeck geblieben, die zuerst am Brauereiweg, später aber an der Kaiserstraße, also immer in der Stadt, lebte. Als ich sie zum ersten Mal traf, waren sie ein junges verlobtes Paar, jetzt haben sie vier Kinder. Und ihre älteste Tochter hat mich ein paar mal in Hertford besucht. Sie geben mir einfach ihren Türschlüssel, damit ich ihr Haus wie mein eigenes behandeln kann.

Glauben Sie, dass der Brexit den internationalen Austausch verkompliziert?

Goldsmith: In unserem Gebiet von Hertfordshire betrug der Unterschied zwischen denjenigen, die in der EU bleiben und sie verlassen wollten, nur ein Prozent zugunsten des Brexits, also keine große Mehrheit. Für mich persönlich wird es keinen Unterschied machen. Ich hoffe nicht, dass es den Austausch behindern wird. Und ich hoffe, dass diese Entwicklung die Freundlichkeit, die wir bei unseren Besuchen genossen haben, nicht beeinträchtigt. Ich lebe in Europa, ich bin Europäerin und möchte meine europäischen Mitmenschen kennenlernen – besonders die in Wildeshausen.

Der Austausch mit Hertford soll die Beziehungen zwischen Deutschen und Engländern verbessern. Funktioniert das?

Goldsmith: Ja, für mich und meine Freunde, die beteiligt sind. Man lernt so viel, wenn man in einem Haus mit einer Familie wohnt. Mehr als in einem Hotel. Die meisten Menschen in Wildeshausen sprechen so gut Englisch, dass die Konversation weitreichend und anregend ist. Ich denke, wir lernen das echte Deutschland kennen, und nicht das, was wir in den Nachrichten sehen.

Wie lernen Sie die deutsche Kultur denn praktisch kennen?

Goldsmith: Zum Beispiel wenn ich mit einer anderen Mutter in den Supermarkt gehe. Das ist eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, wie ähnlich unser Alltag ist, was uns gefällt und was nicht. Aber auch um Rezepte auszutauschen und um neue Dinge auszuprobieren.

Zur Person:

Patricia (Trish) Goldsmith ist 70 Jahre alt und lebt in Wildeshausens Partnerstadt Hertford, etwa 190 Kilometer nordwestlich von London. Die Rentnerin hat als Grundschullehrerin gearbeitet. Ihr Mann verstarb vor 15 Jahren. Goldsmith hat einen Sohn, der als Teenager einige Wochen in Wildeshausen verbrachte, und zwei Enkelkinder. Sie ist Mitglied der Hertford Choral Society.