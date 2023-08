Hydrotec-Gießerei: Bau ab Herbst

Von: Dierk Rohdenburg

Soll Ende 2024 stehen: Die neue Eisengießerei der Firma Hydrotec in Wildeshausen. Zeichnung: Hydrotec © Hydrotec

Hydrotec-Vorstandschef Uwe Brinkschulte kritisiert lange Genehmigungsverfahren. Das Unternehmen will 80 bis 90 Arbeitsplätze schaffen.

Wildeshausen – Wenn das mittelständische Wildeshauser Unternehmen Hydrotec Ende 2024 seine neue Eisengießerei in der Kreisstadt in Betrieb nimmt, dürfte es dafür rund 20 Millionen Euro investiert haben. Das ist eine deutlich höhere Summe, als für einen Neubau im Jade-Weser-Port bei Wilhelmshaven hätte ausgegeben werden müssen. Von dort gab es ein konkretes Angebot, den gesamten Betrieb umzusiedeln.

„Die Familie hat aber entschieden, in Wildeshausen bleiben und investieren zu wollen“, betonte Vorstandsvorsitzender Uwe Brinkschulte in einem Gespräch mit unserer Zeitung über den Plan, die Produktion in die Heimat zu verlagern.

„Das ist keine Deutschland-Geschwindigkeit“

Bis zur erhofften vorläufigen Baugenehmigung im Oktober werde das Gießerei-Projekt rund zwei Jahre gedauert haben, so der Unternehmer. Brinkschulte empfindet das als sehr lange und kostspielig: „Das ist keine Deutschland-Geschwindigkeit“, sagte er. Die Investitionen seien in Wildeshausen zudem unter anderem wegen fehlender Infrastruktur höher als in Wilhelmshaven.

Uwe Brinkschulte. © Hydrotec

Als extrem bürokratisch für ein mittelständisches Unternehmen empfindet Brinkschulte den Aufwand, um eine Gießerei genehmigen zu lassen und bauen zu dürfen. So habe man rund 4 700 Seiten für die verschiedenen Anträge inklusive der Untersuchungen von Fachbüros erstellen müssen, die bei Stadt, Landkreis und dem Gewerbeaufsichtsamt eingereicht werden mussten. „Das mussten wir dann noch zehnmal gedruckt vorlegen und einmal komplett korrigieren, weil der Maßstab nicht ganz exakt passte“, erinnert sich Brinkschulte.

Produktion wird nach Deutschland verlegt

Ende 2021 war das Unternehmen, das unter anderem Kanaldeckel und Entwässerungsrinnen herstellt und weltweit vertreibt, mit seinen Plänen, in Wildeshausen eine Gießerei zu bauen, an die Öffentlichkeit gegangen. Die Hydrotec Technologies AG verfolgt damit das Ziel, hohe Produktionskapazitäten nach Deutschland zu verlegen.

Die neue Eisengießerei soll eine der modernsten in Europa werden und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Allein durch den Verzicht auf die bisherigen Transporte sparen wir 6 000 Tonnen CO2 ein“, berichteten Brinkschulte sowie Vorstandsmitglied Jürgen Unewisse. Das Unternehmen kaufe jährlich 40 000 Tonnen Gusseisen weltweit ein und verarbeite es. „15 000 Tonnen produzieren wir dann hier“, so Brinkschulte. Gearbeitet werde in zwei Schichten. Die produzierten Teile hätten eine Maximalgröße von 50 mal 50 Zentimeter – beispielsweise für Ablaufroste an Straßen.

Eine Million Euro für Fotovoltaikanlage

Wichtig für den CO2-Fußabdruck ist laut Unewisse auch die Installation von Fotovoltaikanlagen auf dem Dach sowie auf Freiflächen. Sie produzieren ein Megawatt Strom jährlich.

„Dafür investieren wir eine Million Euro“, erläuterte Unewisse. Die Gießerei verbrauche fünf Megawatt Strom jährlich. Somit könne man 20 Prozent regenerative Energie beisteuern.

Um die restliche Strommenge zu beziehen, muss das Unternehmen noch einmal tief in die Tasche greifen. Bislang ist das Gewerbegebiet an der Düngstruper Straße nämlich nicht an eine entsprechende Stromversorgung angeschlossen. „Für die neue 1,4 Kilometer lange Fünf-Megawatt-Leitung müssen wir der EWE 700 000 Euro zahlen“, so Brinkschulte. Man habe den Auftrag vor Kurzem erteilt, denn die Lieferzeit betrage rund 60 Wochen.

80 bis 90 neue Angestellte

„Die Gießerei ist eine Generationenaufgabe“, umriss der Vorstandschef die Investitionen in den Betrieb. Derzeit habe sein Unternehmen 130 Mitarbeiter. In der Gießerei würden zusätzlich 80 bis 90 Angestellte tätig sein. Brinkschulte sieht seinen mittelständischen Betrieb gut für die Zukunft aufgestellt, macht aber deutlich, dass die Unterstützung für klimaschonende Projekte in Deutschland seiner Ansicht nach zu wünschen übrig lässt. „Wir bekommen überhaupt keine Förderung“, so Brinkschulte. In den zwei Jahren bis zur Baugenehmigung hätten sich die Kosten durch den Ukraine-Krieg und die Inflation extrem erhöht. Er sei froh, dass er die Kreditzusage bereits habe.

Positive Klimabilanz überzeugt Kunden

Schon jetzt sieht Brinkschulte jedoch Vorteile darin, die Produktion in die Heimat zurückzuholen. „Alle Hauptmaschinen, die wir bestellt haben, kommen aus Deutschland, weil wir hier die entsprechende Technologie haben“, sagte er. Da sein Unternehmen bald sehr energieeffizient arbeite, würden sich bereits neue Kunden wegen des geringen CO2-Fußabdrucks für die Produkte interessieren. „Wir werden neue Partner gewinnen“, schaut Brinkschulte zuversichtlich in die Zukunft.