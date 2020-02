„Bi mi to huus“ als neue Bestattungsform

Themengrabstellen auf dem Friedhof / Spende an Jugendfeuerwehr Wildeshausen

+ „Bi mi to huus“ heißt die erste Themengrabstelle auf dem Wildeshauser Friedhof. Dort können acht Personen beerdigt werden. Für die Pflege ist gesorgt. Foto: Bornholt

Wildeshausen – In Deutschland werden nach Angaben von Wildeshausens Bestatter Fabian Reinke etwa 75 Prozent der Toten eingeäschert und in der Urne bestattet. In ländlichen Gebieten wie Wildeshausen, so Reinke, sehe das noch anders aus. „Schätzungsweise 60 Prozent der Toten werden hier im Sarg auf dem Friedhof bestattet“, berichtet er. Offenbar seien auf dem Land noch viele Menschen bereit, über viele Jahre die Grabstelle ihrer Angehörigen zu pflegen, während sich in städtischen Gebieten viele ältere Leute dafür entschieden, ihrer Familie nicht mehr mit einer Grabstelle zur Last fallen zu wollen. „Es geht in erster Linie um den Aufwand der Pflege“, so Reinke. Denn der Blick auf die Kosten einer Bestattung zeige, dass die Unterschiede nicht mehr so groß seien.