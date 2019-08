„Am Hunteufer“: Durchfahrt ab jetzt verboten

Nicht als Abkürzung nutzbar

+ © dr Die Stadt hat die neuen Schilder am Hunteufer installiert. © dr

Wildeshausen – Die Straße „Am Hunteufer“ in Wildeshausen wurde in der Vergangenheit bei hohem Verkehrsaufkommen in Zwischenbrücken von Autofahrern als Abkürzung genutzt, um schnell von der Straße „Am Huntetor“ zur Straße „Im Hagen“ zu kommen. Damit ist jetzt Schluss.