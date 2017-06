Hunderte feiern Start ins Gildefest an der Uhr

Trotz Regens

+ © Jörg Beumelburg Feucht-fröhlich wurde an der Uhr gefeiert. © Jörg Beumelburg

Wildeshausen - Einige Hundert Gildefestbegeisterte trafen sich am Sonnabend kurz vor Mitternacht an der Gildeuhr an der Westerstraße, um den Beginn der tollen Tage in Wildeshausen zu feiern.