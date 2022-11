Hündin irrt eine Woche durch Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Entdeckt: Dieses Foto wurde von „Sunia“ machte die Wildkamera. © Kassner

Wildeshausen – Ein Hundedrama hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen in Wildeshausen beschäftigt und ist nun zu einem guten Ende gekommen.

Dank einiger Helfer konnte die entlaufene Beagle-Mix-Hündin „Sunia“ nach siebentägigem Umherirren auf einem Betriebsgelände an der Düngstruper Straße in der Kreisstadt gesichert werden.

Das sechsjährige Tier war am 17. November um 18.30 Uhr durch die Tür der neuen Besitzerfamilie in Steinloge (Gemeinde Großenkneten) entwischt. Es war erst vier Tage vorher aus Polen geholt worden, weil es bei den dortigen Besitzern nicht mehr leben konnte.

Bärbel Kassner aus Wildeshausen engagiert sich schon seit vielen Jahren bei der Suche nach vermissten Tieren in der Region und verfügt auch über ein Chiplesegerät, um die Halter von Fundhunden und -katzen zu ermitteln. „Wichtig ist, dass die Tiere bei Tasso ins Haustierzentralregister eingetragen sind“, berichtet die Wildeshauserin, die von „Sunias“ Verschwinden erfuhr.

Viele beteiligten sich an der Suche

Da der Vermisstenfall in Facebookgruppen publik wurde, beteiligten sich viele Menschen an der Suche nach dem Hund. Einen Tag nach ihrer Flucht wurde „Sunia“ in Kleinenkneten gesichtet. Das meldete die Polizei an Kassner. „Ich bin da gleich hin, doch da war der Hund schon wieder weg“, so die Helferin. An den folgenden Tagen wurde „Sunia“ mehrmals in Lüerte, an der Goldenstedter Straße und an der Visbeker Straße gesichtet. Das Tier ließ sich aber nicht mit den Händen einfangen. „Das sollte man so aber auch nicht versuchen“, erklärt Kassner. Die Gefahr sei zu groß, dass der Hund erst recht panisch reagiere und dann in weitere Entfernung flüchte.

Erwischt: „Sunia“ in der Lebendfalle. © Kassner

Am 20. November hatte Kassner den ersten Kontakt zur Hundesicherung aus Bremen, die unter anderem ein Sichtungsprofil für den Hund erstellte. Am 22. November legte Kassner auf dem Platz des Gewerbebetriebes an der Düngstruper Straße eine Futterstelle an und durfte dort eine Wildkamera installieren. „Am 23. November um 11.36 Uhr hatte ich eine Fotoaufnahme von ,Sunia‘“, berichtet sie. Daraufhin sei dort am 24. November von Alina Burgdorf von der Hundesicherung Bremen und Umgebung eine Lebendfalle aufgestellt worden.

„Um 23.23 Uhr musste ich zunächst eine Katze befreien“, erinnert sich Kassner. „Um 1.15 Uhr war schließlich der Hund drin. Das war wie ein Geschenk zu meinem 57. Geburtstag.“ Nachdem die benachrichtigte Burgdorf in der Nacht aus Bremen gekommen war, wurde „Sunia“ ein Sicherheitsgeschirr umgelegt, dann konnte sie der überglücklichen Besitzerin übergeben werden.