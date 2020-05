Hübsches Kleinod an der Kirchstraße

Insa und Stephan Huck lassen denkmalgeschütztes Haus sanieren

+ Viel Arbeit: Das denkmalgeschützte Gebäude wird saniert und dann vermietet. Es gehört zu einem Ensemble aus Ackerbürgerhäusern. Foto: dr

Wildeshausen – Wer nachspüren möchte, wie Wildeshausen vor rund 100 Jahren ausgesehen hat, der begibt sich am besten in den Bereich rund um die Kirchstraße in der Kreisstraße. Hier finden sich mehrere Häuser mit einem Alter von mindestens 100 Jahren, die unter Denkmalschutz stehen und einen Eindruck von dem noch recht beschaulichen Ackerbürgerstädtchen Ende des 19. Jahrhunderts vermitteln.