Hubschrauber jagt Handtaschendieb

Rund eine halbe Stunde kreiste am Montag ab 17.30 Uhr ein Polizeihubschrauber über der Wildeshauser Innenstadt. Die Beamten suchten nach einem Handtaschendieb, der eine Frau vor dem Krankenhaus Johanneum bestohlen hatte, heißt es im Einsatzbericht. Doch der Mann blieb unauffindbar. Nun hofft die Polizei auf Zeugen aus der Bevölkerung: Der Unbekannte hatte die Tasche gegen 17 Uhr entwendet, als die Geschädigte mit ihrem Ehemann auf einer Bank vor dem Krankenhaus saß. Anschließend flüchtete der Dieb mit drei weiteren Personen Richtung „K+K“-Supermarkt, wo die Gruppe zwischen den Bäumen am Stadtwall verschwand. Hinweise an Tel. 04431/9410. Foto: bor