Hotels, Geschäftsleute und Bürger um 7.000 Euro geprellt: Betrüger muss zwei Jahre in Haft

Von: Ove Bornholt

Teilen

Eine Dötlingerin muss sich vor dem Amtsgericht in Wildeshausen verantworten © dr

Ein 53-jähriger Berufsbetrüger musste sich am Montag vor dem Amtsgericht Wildeshausen verantworten, weil er mehrere Hotels und Geschäftsleute in der Region um rund 7.000 Euro geprellt hatte.

Vom 6. Oktober 2021 bis zum 4. Mai 2022 mietete er sich in verschiedenen Unterkünften ein, verschwand aber, ohne die Rechnungen zu bezahlen. Außerdem fälschte er Überweisungsträger und ergaunerte so Geldbeträge von bis zu 850 Euro. Er sei wohnungslos gewesen und habe ohne Meldeadresse kein Arbeitslosengeld II mehr bekommen, erklärte der geständige Angeklagte. Das Schöffengericht verurteilte ihn zu zwei Jahren Haft wegen mehrfachen schweren Betrugs und Urkundenfälschung.

Der Delmenhorster hatte seine Wohnung verloren, nachdem sein Vater gestorben und das Haus verkauft worden war. Anschließend tingelte er von Hotel zu Hotel: von der „Wasserburg“ in Harpstedt über das „Dreimädelhaus“ in Kirchseelte, das Landhotel in Dötlingen und Backenköhler in Stenum bis hin zum Hotel Burgdorf in Hude. Die Unterkünfte habe er sich wahllos im Internet herausgesucht, sagte er. Teilweise habe er auch bezahlt, wenn er flüssig war.

Ein Hotelbetreiber wurde misstrauisch

Um Geld zu „verdienen“, fälschte der Mann Überweisungsträger von Bürgern und Geschäftsleuten in der Region, teils sogar von den geprellten Hotelbetreibern. „Die Kontodaten sind frei verfügbar. Die stehen im Internet“, sagte er. Die Überweisungen für angebliche Handwerkerarbeiten gingen direkt auf sein Konto, sodass die Beweise offen zutage lagen.

Der Betreiber des Hotels Burgdorf in Hude war schließlich misstrauisch geworden und hatte die Polizei gerufen. Als die Ordnungshüter den 53-Jährigen in seinem Hotelzimmer festnahmen, war er eigenen Angaben zufolge erleichtert.

Der Delmenhorster hat schon lange mit der Justiz zu tun. Sein Bundeszentralregister weist 27 Eintragungen auf – die meisten davon einschlägig wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Maßgeblich verantwortlich war eigenen Angaben zufolge die Abhängigkeit des 53-Jährigen. Seitdem er 16 Jahre alt gewesen sei, sei er spielsüchtig, sagte der gelernte Einzelhandelskaufmann. Dem Beruf habe er nicht mehr nachgehen können, weil er ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis gebraucht habe. „Mein Vater hat mich schon im Alter von acht Jahren mit in Gaststätten genommen. Da bin ich mit den Automaten in Berührung gekommen“, erklärte der Mann seine Spielsucht.

Angeklagter suchte keine Ausflüchte

Die Abhängigkeit hat er offenbar nach einer Therapie in einer Fachklinik von April bis Juni 2021 in Griff. Doch dann kam die Wohnungslosigkeit. Außerdem stand eine Haftstrafe wegen früherer Taten bevor. Da habe er keinen Anlass gesehen, sich eine Wohnung zu nehmen und einzurichten.

Die Staatsanwältin lobte das Geständnis. „Das sind keine Ausflüchte, wie man sie von Berufsbetrügern sonst kennt.“ Letzteres sei der Angeklagte, „denn wenn die Spielsucht keine Rolle mehr spielt, ist es irgendetwas anderes“. Sie beantragte zwei Jahre Haft.

Auch der Verteidiger hob das „offene und ehrliche Geständnis“ seines Mandanten hervor. Dieser habe sich schon bei der Begehung der Taten kaum Mühe gemacht, seine Spuren zu verwischen. Er bat darum, weniger als zwei Jahre Haft zu verhängen. Denn bis Sommer 2026 sitze der 53-Jährige in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg – unter anderem wegen weiter Hotelbetrügereien in Wildeshausen und umzu. Um in den offenen Vollzug zu kommen, müsse die noch zu verbüßende Strafe aber unter vier Jahren liegen.

In ihrer Urteilsbegründung verwies die Richterin auf die enorme Verkürzung des Prozesses durch das Geständnis. „Nach der Therapie haben Sie munter weitergemacht“, stellte sie infrage, was der Grund für all die Taten war. Die bisher verhängten Haft- und Bewährungsstrafen hätten den 53-Jährigen nicht von weiteren Taten abgehalten. Der Mann lege eine „absolute Gleichgültigkeit gegenüber der Justiz“ an den Tag.