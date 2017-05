Hotel-Anbau: Neue Entwürfe vorgelegt

Visualisierung des „Wildeshauser Hofes“

+ Der Anbau des Hotels „Wildeshauser Hof“ rückt an den Kindergarten „Schatzinsel“ heran. Auf dieser Visualisierung lässt sich das Größenverhältnis erahnen.

Wildeshausen - Das Hotel „Wildeshauser Hof“ in Wildeshausen soll massiv ausgebaut werden, um konkurrenzfähig zu bleiben (wir berichteten mehrmals). Doch die Frage, ob sich die geplanten Gebäude in die Umgebung einfügen, wurde in den vergangenen Monaten kontrovers diskutiert. Hatten die Betreiber ursprünglich im Wesentlichen einen Anbau mit vier Vollgeschossen an der Westseite des Bestandsgebäudes geplant, wurde Anfang des Jahres eine deutliche Erweiterung beantragt.